Украинские войска продвинулись в районе Покровска, оккупанты – возле Торецка и Новопавловки: анализ боевых действий от ISW

В течение 30 июня и 1 июля практически по всей линии фронта продолжались ожесточенные бои. Российским войскам удалось продвинуться возле Торецка и Новопавловки.

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Украинские же воины имели успехи в районе Покровска. О ситуации на поле боя и ходе боевых действий рассказали в Институте изучения войны (ISW).

Ожесточенные бои 1 июля продолжались в российской Курской области. В течение последних двух суток, как сообщается, российские войска совершили ряд атак в неустановленных районах региона. В то же время российские "военкоры" утверждали, что атаковали и украинские войска – в направлениях Глушково и Теткино.

На севере Сумщины 30 июня и 1 июля российские войска также продолжали атаки в приграничье, в частности вблизи Юнаковки и Садков. Российские военкоры заявили об украинских контратаках вблизи Юнаковки, Садков, Новониколаевки, Андреевки и Яблоновки.

Между тем начальник штаба одной из бригад ВСУ, действующей на Сумском направлении, рассказал, что россияне пытаются продвигаться по одному, чтобы избежать обнаружения украинскими силами. Им приходится проходить 10 километров, чтобы добраться до линии фронта перед атаками. Также российские войска используют мотоциклы и квадроциклы для логистики.

На севере Харьковщины также не утихали бои. Россияне пытались наступать, однако не продвинулись вперед.

30 июня и 1 июля российские войска атаковали к северу от Харькова вблизи Глыбокого и Зеленого, а также на северо-восток от Харькова вблизи Волчанска и Волчанских Хуторов. Один из российских военных блогеров также уверял, что украинские войска контратаковали вблизи Волчанска.

Украинские военные рассказывают, что россияне пытаются накапливаться вблизи Липцев, после чего атакуют небольшими группами. Попытки же атаковать с помощью бронетехники для РФ провалились: она была поражена еще до того, как прошла вторую линию обороны россиян.

Россияне продолжали 1 июля наступательные операции на Купянском направлении – без продвижений.

30 июня и 1 июля российские войска провели наступательные операции к северу от Купянска вблизи Мелового, Довгенького, Радьковки и Голубовки и в направлении Петро-Ивановки; на северо-восток от Купянска вблизи Красного Первого; и на юго-восток от Купянска вблизи Степной Новоселовки и в направлении Новоосинового и Песчаного.

Без подтвержденных успехов прошли и попытки наступления оккупационных войск на Боровском направлении – несмотря на недавние заявления назначенного Москвой гауляйтера Луганщины Леонида Пасечника о якобы полном захвате войсками РФ всего региона, что опровергали даже российские пропагандисты.

В "освобожденной" Луганщине 30 июня и 1 июля российские войска пытались наступать на восток от Боровой вблизи населенного пункта Копанки и на юго-восток от Боровой вблизи Нововодяного и в направлении Ольговки.

Один из российских "военкоров" утверждал, что украинские войска контратаковали вблизи Кругляковки (к северо-востоку от Боровой).

Также российские военные блогеры заявляли о попытках россиян продвигаться на запад от Лозовой (северо-восток от Боровой), чтобы окружить Богуславку (к западу от Лозовой) с юга, а также записали часть Новой Кругляковки (северо-восток от Боровой) в "серую зону".

Без подтвержденных продвижений завершились попытки россиян наступать 1 июля на Лиманском направлении. Заявления же российских пропагандистов о якобы оккупации российскими войсками Редкодуба (к северу от Лимана) и продвижении захватчиков к северу от этого населенного пункта ничем не подтверждаются.

Российские войска 30 июня и 1 июля провели наступательные операции к северу от Лимана вблизи Нового Мира, Карповки и Редкодуба, а также в направлении Среднего и Шандриголово; на северо-восток от Лимана вблизи Мирного, Зеленой Долины и Колодязей; и на восток от Лимана вблизи Торского 30 июня и 1 июля. Россияне также утверждали, что украинские войска контратаковали вблизи Редкодуба.

Представитель одной из бригад ВСУ, воюющей на Лиманском направлении, рассказал, что на этом участке фронта россияне используют бронемашины МТ-ЛБ для переброски своей пехоты ближе к украинским позициям.

Россияне пытались 1 июля наступать на Северском направлении, однако подтвержденных успехов они не добились. Что не помешало российским пропагандистам безо всяких доказательств заявлять о якобы продвижении захватчиков на юг от Григорьевки (к северо-востоку от Северска) и их наступлении на восточные окраины Северска.

30 июня и 1 июля российские войска продолжали наступления на северо-восток от Северска вблизи Белогоровки и Григорьевки, на юго-восток от Северска в направлении Выимки и на юг от Северска в направлении Звановки.

Аналогичная ситуация – российские атаки без подтвержденного прогресса – фиксировалась накануне и в районе Часова Яра.

Неподтвержденных же заявлений со стороны российских пропагандистов хватало. В частности, так называемые "военкоры" заявляли, что подразделения российской 98-й воздушно-десантной дивизии якобы захватили микрорайон Шевченко (юго-западная часть Часова Яра) и продвинулись в восточной Николаевке (к западу от города). Также российские военные блогеры заявляли о продвижении россиян на северо-запад, запад и юго-запад от Часова Яра, а также в сторону Белой Горы.

Российские войска продолжали наступления в самом Часовом Яру и к югу от Часова Яра вблизи Предтечино, а также в направлении Белой Горы и Александро-Шултино 30 июня и 1 июля. Российский военный блогер утверждал, что украинские войска контратаковали вблизи Белой Горы.

Командир украинской роты беспилотников, действующей на Краматорском (Часовоярском) направлении, сообщил, что российские войска сейчас атакуют менее интенсивно, чем в конце мая и в начале июня 2025 года. Он добавил, что российские войска используют мотоциклы для перевозки пехоты ближе к украинским позициям.

А вот на Торецком направлении российские войска недавно имели продвижение.

Геолокационные видеозаписи, опубликованные 30 июня, свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись на северо-запад от Торецка, на юго-восток от Полтавки и на северо-запад от Яблоновки (оба к северо-западу от Торецка).

Хватало и неподтвержденных "побед" оккупантов в российском Z-сегменте сети. Так, российские "военкоры" утверждали, что российские войска продвинулись на северо-запад от Дилиевки (к северу от Торецка) и в направлении Нелиповки и поселка Клебан-Бык (оба к северо-западу от Торецка).

Российские войска атаковали вблизи самого Торецка; к северу от Торецка вблизи Дилиевки; на северо-запад от Торецка вблизи Яблоновки и Попова Яра и в направлении Русина Яра; на запад от Торецка вблизи Щербиновки и Новоспасского; и на юго-запад от Торецка вблизи Леонидовки в течение последних двух суток. По утверждениям российских источников, украинские войска контратаковали вблизи Дилиевки.

Зато украинские войска недавно имели успехи на Покровском направлении.

Геолокационные видеозаписи, опубликованные 29 июня, свидетельствуют о том, что украинские войска недавно продвинулись в южной части Миролюбовки (к востоку от Покровска).

Российские пропагандисты же без всяких подтверждений заявляли о продвижении оккупантов к северу от Новоукраинки (к югу от Покровска).

30 июня и 1 июля российские войска атаковали на северо-восток от Покровска вблизи Мирного и в направлении Разиного, Коптевого и Владимировки; на восток от Покровска вблизи Проминя и Миролюбовки и в направлении Мирнограда; на юго-восток от Покровска вблизи Лысовки; на юг от Покровска вблизи Новоукраинки; и на юго-запад от Покровска вблизи Удачного.

Представитель одной из украинских бригад, ведущей бои на Покровском направлении, рассказал, что россияне применяют там небольшие пехотные штурмовые группы, иногда они действуют при поддержке тяжелой бронетехники. Атакуют оккупанты часто ночью. Все чаще на направлении фиксируются случаи применения россиянами скутеров, которые они переносят, как только достигают непроходимых участков местности. На Покровском направлении, по словам представителя бригады, россияне имеют количественное преимущество в БпЛА.

Россияне недавно продвинулись и на Новопавловском направлении.

Геолокационные видеозаписи, опубликованные 30 июня, свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись в северной части Дачного (к югу от Новопавловки в Днепропетровской области) и захватили населенный пункт.

Из неподтвержденных заявлений российских "военблогеров" аналитики отметили утверждение о якобы продвижении россиян на северо-запад от Дачного. Они также уверяли, что российские войска продвинулись к югу от Шевченко, к западу от Комара, на запад от Ялты и на юго-запад от Зирки (все – к югу от Новопавловки).

Российские войска наступали на Новопавловку; на северо-восток от Новопавловки возле Новосергиевки, Муравки, Новониколаевки; на юго-восток от Новопавловки возле Орехового, Алексеевки, Багатиря, Зеленого Кута, Новоукраинки; и на юг от Новопавловки в районе Поддубного, Запорожья, Федоровки, Перебудовы, Веселого, Комара и Дачного 30 июня и 1 июля. Российские "военкоры" утверждали, что украинские силы контратаковали возле Котляровки (к востоку от Новопавловки), Муравки, Зирки и Перебудовы.

В одной из бригад ВСУ, воюющей на Новопавловском направлении, отметили изменение российской тактики. Оккупанты больше не разворачивают колонны из семи-восьми мотоциклов, ограничиваясь двумя-тремя единицами мототехники за раз. Также они разворачивают небольшие пехотные группы из двух-трех человек при поддержке боевых машин пехоты (БМП) и мотоциклов. Защитники рассказали, что россияне сначала двигаются на мотоциклах, накапливая силы за три-пять километров от линии фронта, а затем продолжают продвижение небольшими группами пешком.

Также аналитики отметили заявление одного из российских "военкоров", который утверждал, что российские войска нанесли удар по мосту через реку Волчья вдоль автомагистрали H-15 Курахово – город Запорожье вблизи Искры (юго-западнее Новопавловки в ближнем тылу Украины).

На направлении Великой Новоселки наступательные усилия россиян не принесли им подтвержденных успехов.

Без подтверждений же российские "военкоры" заявляли о якобы продвижении оккупантов на север и юг от Шевченко (к северо-западу от Великой Новоселки), на восток от Малиевки (к северо-западу от Великой Новоселки в Днепропетровской области) и вблизи Новополя (к западу от Великой Новоселки).

30 июня и 1 июля российские войска наступали на северо-запад от Великой Новоселки вблизи Шевченко и в направлении Воскресенки, Камышевахи и Малиевки и на запад от Великой Новоселки возле Новополя.

1 июля российские войска продолжили наступление на Гуляйпольском направлении, но подтвержденного прогресса не достигли.

Из неподтвержденных заявлений в ISW отметили рассказы пропагандистов РФ о продвижении оккупантов к северу и западу от Малиновки (к востоку от Гуляйполя).

Российские войска провели наступательные операции к востоку от Гуляйполя вблизи Малиновки 30 июня и 1 июля.

На западе Запорожской области россияне 1 июля также продолжали наступление – и также не продвинулись вперед.

Российские войска совершили наступление на юго-запад от Орехова вблизи Каменского 30 июня и 1 июля. Российский "военкор" утверждал, что украинские войска контратакуют вблизи Каменского.

Также россияне в течение последних двух дней продолжали наступления в отдельных районах на Херсонском направлении, но вперед не продвинулись.

Напомним, ранее в ISW рассказали Россия модернизирует учебные полигоны и собирается закупить до 200 тыс. мотоциклов для оккупационной армии. Закупать легкую мототехнику в МО РФ планируют у Китая.

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