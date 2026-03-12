УкраїнськаУКР
Украинские войска продвинулись вблизи Купянска, Александровки, Гуляйполя и на тактическом направлении Константиновка-Дружковка – ISW

Военные ВСУ

Украинские защитники продвинулись вблизи Купянска (Харьковская область), Александровки (Донецкая область) и Гуляйполя (Запорожская область). Также Силы обороны имеют успех на тактическом направлении Константиновка-Дружковка (Донецкая область).

Со своей стороны российские войска также не оставляют попыток наступать на этих участках фронта, однако пока без успеха. Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны.

Ситуация на Купянском направлении

Украинские военные недавно достигли незначительного продвижения на Купянском направлении. Геолокационные видео, обнародованные 10 марта, зафиксировали зачистку подстанции к северу от Кившаровки (юго-восток от Купянска), что свидетельствует о продвижении украинских сил в этом районе.

В то же время 10–11 марта российские войска пытались наступать в сторону Купянска, а также на восток от города.

Украинские войска продвинулись вблизи Купянска, Александровки, Гуляйполя и на тактическом направлении Константиновка-Дружковка – ISW

Ситуация в районе Константиновки и Дружковки.

Украинские силы недавно продвинулись на тактическом направлении Константиновка-Дружковка. Геолокационные кадры, обнародованные 9 марта, свидетельствуют, что украинские военные обстреливали российские позиции к востоку от Константиновки.

Это указывает на то, что ранее российские подразделения проникли в поля вблизи города, однако аналитики считают эти материалы архивными и отмечают, что сейчас российские силы, вероятно, уже не удерживают эти позиции.

Другие геолокационные видео также показывают обстрел россиянами украинских военных к северу от Иванополья, что может свидетельствовать о незначительном продвижении украинских сил в этом районе.

"Геолокационные кадры, опубликованные 11 марта, показывают, как российские войска обстреливают украинские позиции к юго-западу от Берестока (к югу от Константиновки). Артиллерия является оружием зонового поражения, и ее использование свидетельствует о том, что российские войска, вероятно, не присутствуют на юго-запад от Берестока", – отмечается в материале.

Кроме того, видео, обнародованные 10 и 11 марта, демонстрируют обстрелы российскими войсками украинских позиций на юге Константиновки и на востоке Ильиновки. Использование артиллерии, которая является оружием зонового поражения, может свидетельствовать об отсутствии у россиян непосредственного присутствия на этих участках.

Также в течение 10–11 марта российские войска осуществляли атаки вблизи самой Константиновки, а также к юго-востоку от города возле Иванополья и Плещеевки. Бои также фиксировались к югу от Константиновки вблизи Берестока, на юго-запад – возле Ильиновки и Степановки, а также в районах Русиного Яра, Софиевки и Новопавловки вблизи Дружковки.

"Связанный с Кремлем милблогер заявил 10 марта, что как украинские, так и российские войска сосредоточены преимущественно на ударах по операторам беспилотников и инфраструктуре управления беспилотниками на направлении Константиновка-Дружковка. Милблогер утверждал, что российские войска начинают предоставлять приоритет ударам по украинской логистике", – говорится в сообщении.

Украинские войска продвинулись вблизи Купянска, Александровки, Гуляйполя и на тактическом направлении Константиновка-Дружковка – ISW

Ситуация на Александровском направлении

Украинские войска недавно продвинулись на Александровском направлении. Геолокационные видео, обнародованные 10 марта, свидетельствуют, что украинские силы нанесли удар по российскому военному к юго-востоку от Александровки, что может указывать на освобождение этого населенного пункта.

В то же время 10–11 марта российские войска атаковали на юго-восток от Александровки – вблизи Новогригорьевки и в направлении Вербового, а российские милблогеры сообщали об украинских контратаках возле Гая.

По словам представителя Сил обороны юга полковника Владислава Волошина, бои за Новогригорьевку и Березовое вблизи административной границы Запорожской и Днепропетровской областей продолжаются.

По его словам, на этом направлении продолжают действовать подразделения российской 90-й танковой дивизии, а значительные потери сделали 6-й танковый полк этой дивизии фактически небоеспособным. Также, по имеющимся данным, для пополнения подразделения командование дивизии перебрасывает задержанных военнослужащих из других частей.

Украинские войска продвинулись вблизи Купянска, Александровки, Гуляйполя и на тактическом направлении Константиновка-Дружковка – ISW

Ситуация на Гуляйпольском направлении

Кроме того, украинские силы достигли продвижения на Гуляйпольском направлении. Геолокационные видео от 11 марта демонстрируют зачистку дома и подвала, которые ранее контролировали российские военные на юго-востоке Рождественки.

В то же время российские войска 10–11 марта атаковали вблизи Гуляйполя и на разных участках вокруг города – в частности у Рождественки, Цветкового, Варваровки, Святопетровки, Староукраинки, Верхней Терсы, Заречного, Железнодорожного, Горького и Мирного, тогда как российские источники заявляли о контратаках украинских сил в районах Рождественки, Воздвижевки и Прилук.

Украинские войска продвинулись вблизи Купянска, Александровки, Гуляйполя и на тактическом направлении Константиновка-Дружковка – ISW

Как писал OBOZ.UA, Силы обороны осуществили два отдельных наступления в Днепропетровской области и продвинулись на 10–12 километров вглубь позиций противника. С конца января 2026 года, в результате этих действий, было освобождено более 400 квадратных километров территории.

