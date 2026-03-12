Украинские войска продвинулись вблизи Купянска, Александровки, Гуляйполя и на тактическом направлении Константиновка-Дружковка – ISW

Украинские защитники продвинулись вблизи Купянска (Харьковская область), Александровки (Донецкая область) и Гуляйполя (Запорожская область). Также Силы обороны имеют успех на тактическом направлении Константиновка-Дружковка (Донецкая область).

Со своей стороны российские войска также не оставляют попыток наступать на этих участках фронта, однако пока без успеха. Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны.

Ситуация на Купянском направлении

Украинские военные недавно достигли незначительного продвижения на Купянском направлении. Геолокационные видео, обнародованные 10 марта, зафиксировали зачистку подстанции к северу от Кившаровки (юго-восток от Купянска), что свидетельствует о продвижении украинских сил в этом районе.

В то же время 10–11 марта российские войска пытались наступать в сторону Купянска, а также на восток от города.

Ситуация в районе Константиновки и Дружковки.

Украинские силы недавно продвинулись на тактическом направлении Константиновка-Дружковка. Геолокационные кадры, обнародованные 9 марта, свидетельствуют, что украинские военные обстреливали российские позиции к востоку от Константиновки.

Это указывает на то, что ранее российские подразделения проникли в поля вблизи города, однако аналитики считают эти материалы архивными и отмечают, что сейчас российские силы, вероятно, уже не удерживают эти позиции.

Другие геолокационные видео также показывают обстрел россиянами украинских военных к северу от Иванополья, что может свидетельствовать о незначительном продвижении украинских сил в этом районе.

"Геолокационные кадры, опубликованные 11 марта, показывают, как российские войска обстреливают украинские позиции к юго-западу от Берестока (к югу от Константиновки). Артиллерия является оружием зонового поражения, и ее использование свидетельствует о том, что российские войска, вероятно, не присутствуют на юго-запад от Берестока", – отмечается в материале.

Кроме того, видео, обнародованные 10 и 11 марта, демонстрируют обстрелы российскими войсками украинских позиций на юге Константиновки и на востоке Ильиновки. Использование артиллерии, которая является оружием зонового поражения, может свидетельствовать об отсутствии у россиян непосредственного присутствия на этих участках.

Также в течение 10–11 марта российские войска осуществляли атаки вблизи самой Константиновки, а также к юго-востоку от города возле Иванополья и Плещеевки. Бои также фиксировались к югу от Константиновки вблизи Берестока, на юго-запад – возле Ильиновки и Степановки, а также в районах Русиного Яра, Софиевки и Новопавловки вблизи Дружковки.

"Связанный с Кремлем милблогер заявил 10 марта, что как украинские, так и российские войска сосредоточены преимущественно на ударах по операторам беспилотников и инфраструктуре управления беспилотниками на направлении Константиновка-Дружковка. Милблогер утверждал, что российские войска начинают предоставлять приоритет ударам по украинской логистике", – говорится в сообщении.

Ситуация на Александровском направлении

Украинские войска недавно продвинулись на Александровском направлении. Геолокационные видео, обнародованные 10 марта, свидетельствуют, что украинские силы нанесли удар по российскому военному к юго-востоку от Александровки, что может указывать на освобождение этого населенного пункта.

В то же время 10–11 марта российские войска атаковали на юго-восток от Александровки – вблизи Новогригорьевки и в направлении Вербового, а российские милблогеры сообщали об украинских контратаках возле Гая.

По словам представителя Сил обороны юга полковника Владислава Волошина, бои за Новогригорьевку и Березовое вблизи административной границы Запорожской и Днепропетровской областей продолжаются.

По его словам, на этом направлении продолжают действовать подразделения российской 90-й танковой дивизии, а значительные потери сделали 6-й танковый полк этой дивизии фактически небоеспособным. Также, по имеющимся данным, для пополнения подразделения командование дивизии перебрасывает задержанных военнослужащих из других частей.

Ситуация на Гуляйпольском направлении

Кроме того, украинские силы достигли продвижения на Гуляйпольском направлении. Геолокационные видео от 11 марта демонстрируют зачистку дома и подвала, которые ранее контролировали российские военные на юго-востоке Рождественки.

В то же время российские войска 10–11 марта атаковали вблизи Гуляйполя и на разных участках вокруг города – в частности у Рождественки, Цветкового, Варваровки, Святопетровки, Староукраинки, Верхней Терсы, Заречного, Железнодорожного, Горького и Мирного, тогда как российские источники заявляли о контратаках украинских сил в районах Рождественки, Воздвижевки и Прилук.

Как писал OBOZ.UA, Силы обороны осуществили два отдельных наступления в Днепропетровской области и продвинулись на 10–12 километров вглубь позиций противника. С конца января 2026 года, в результате этих действий, было освобождено более 400 квадратных километров территории.

