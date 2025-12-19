Украинские войска продвинулись вблизи Северска и Покровска: анализ боевых действий ISW

Украинские защитники продвинулись вблизи Северска в Донецкой области в западном направлении от города. Также наши бойцы имеют успехи на Покровском направлении, к северо-востоку от города.

Со своей стороны российские захватчики атаковали в пределах самого Покровска и вблизи него. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны.

Ситуация на Северском направлении

Украинские Силы обороны недавно достигли тактического продвижения на Северском направлении. Об этом свидетельствуют геолокационные видеоматериалы, обнародованные 17 декабря, на которых зафиксированы удары российского подразделения беспилотников "Черный ворон", которое, по имеющейся информации, входит в состав 3-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии Московского военного округа.

Атаки происходили в западной части Федоровки, что указывает на недавнее движение украинских подразделений в этом районе. В то же время один из российских милблогеров заявил о якобы продвижении войск РФ на северо-восток от населенного пункта Закитное, расположенного к северо-западу от Северска.

В течение 17–18 декабря российские войска осуществляли штурмовые действия непосредственно вблизи Северска, а также в районах Платоновки и в направлениях Озерного, Закитного и Дибровы к северо-западу от города. Активные боевые столкновения фиксировались и к северо-востоку от Северска возле Серебрянки, а также к югу – вблизи Переездного и Званковки.

Кроме того, по сообщениям, на Ямпольском направлении продолжают действовать подразделения 169-й мотострелковой бригады Российской Федерации, входящей в состав 25-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.

Ситуация на Покровском направлении

Украинские войска недавно продвинулись на Покровском направлении. Об этом свидетельствуют геолокационные видеоматериалы, обнародованные 18 декабря, которые подтверждают движение украинских подразделений в центральной части населенного пункта Уют, расположенного к северо-востоку от Покровска.

В то же время один из российских милблогеров заявил о якобы продвижении российских войск на юго-восток от Гришино, что к северо-западу от Покровска. В течение 17–18 декабря российские войска осуществляли активные штурмовые действия вблизи и в пределах самого Покровска.

Бои продолжались на северо-запад от города в районе Гришино, на север – возле Родинского, на северо-восток – вблизи Красного (Красного) Лимана, на восток – в районе Мирнограда, а также на юго-запад – возле Удачного, Котлино и Молодецкого.

По словам представителя 7-го корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск Украины Сергея Окишева, российская армия пользуется благоприятными погодными условиями для наращивания количества и интенсивности атак на этом направлении. Он добавил, что российское командование также продолжает вводить в бой резервы 76-й воздушно-десантной дивизии РФ, в частности для ведения боев в пределах самого Покровска.

По имеющейся информации, на Покровском направлении задействованы артиллерийские и другие подразделения российской 55-й мотострелковой бригады, а также силы 27-й мотострелковой дивизии 2-й армии ЦВО. Вблизи населенного пункта Гришино действуют подразделения 506-го мотострелкового полка этой же дивизии.

Кроме того, операторы FPV-дронов 132-й мотострелковой бригады 51-й армии Центрального военного округа осуществляют удары по позициям Сил обороны Украины в районе Мирнограда.

Напомним, по словам офицера 3-й бригады "Спартана" Ивана Попова, возле Покровска, в районе, который контролируют бойцы вышеупомянутой бригады, затруднена логистика. А в небе большое количество российских FPV-дронов, и на дорогах в засадах прячутся дроны, это в основном оптоволоконные БПЛА.

Как писал OBOZ.UA, по данным 7 корпуса ДШВ, российские пропагандисты в четвертый раз за последние полтора месяца объявили о якобы захвате всего Покровска. Однако оккупанты лишь пытаются выдать желаемое за действительное. На самом деле они не могут продавить украинскую оборону на севере города.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!