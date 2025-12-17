В небе FPV, а на дорогах – 'ждуны': возле Покровска не осталось безопасных логистических путей, – военный

Возле Покровска Донецкой области, в районе, который контролируют бойцы бригады НГУ "Спартан", затруднена логистика. В небе большое количество российских FPV-дронов, а на дорогах в засадах хваються дроны-"ждуны".

Об этом заявил офицер 3-й бригады "Спартана" Иван Попов в эфире телемарафона. По его словам, среди "ждунов" используются преимущественно оптоволоконные дроны.

Что происходит возле Покровска

Попов говорит, что из-за дроновой активности расстояние для техники выросло до семи киломертров. Однако ВСУ активно используют наземных роботов, которые привозят провиант и вывозят раненых. Несмотря на это, российская логистика благодаря украинским защитникам усложнена еще сильнее, потому что пути снабжения отрезаны от подразделений врага до 15 км.

"У противника постоянно происходит пополнение личного состава. По поводу подготовки врага есть разные подразделения и подготовка у них у всех разная. Есть те, которые уже служат по 2-3 года. Но большая часть – это те новоприбывшие, которые 3 недели поучились и пошли против нас воевать", – говорит он.

Ситуация в Донецкой области – последняя информация

Напомним, ранее Силы спецопераций Украины поразили российскую реактивную систему залпового огня БМ-27 "Ураган" и бригаду ее обслуживания в Донецкой области. Операцию проводили с помощью дальнобойных фронтовых дронов FP-2.

Кроме того, бойцы 30 отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского взорвали дамбу на реке Васюковка в районе Приволья. Эти меры обусловлены целью остановки продвижения российских войск в восточном регионе.

Как сообщал OBOZ.UA, в Генштабе РФ рассматривают бои за так называемый "пояс крепостей" ВСУ в Донецкой области как ключевой элемент своей наступательной кампании. Речь идет о системе укрепленных городских агломераций и оборонительных узлов, в частности Константиновке, Покровске, Мирнограде и прилегающих районах. В американском Институте изучения войны (ISW) говорят, что прорыв этой линии обороны является одной из главных целей российских сил на востоке Украины, но главком ВС РФ Валерий Герасимов имеет проблемы с планированием военных маневров.

