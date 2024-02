Украинские войска продвинулись возле Авдеевки, оккупанты наступают под Северском: карты

Силы обороны Украины продвинулись на Авдеевском направлении на фоне позиционных боев возле города, который оккупанты пытаются захватить. У врага тоже есть некоторые продвижения на других направлениях, хотя они незначительные в оперативном плане.

При этом войска РФ провалили первоначальную попытку окружения тактической группировки ВСУ на одном из участков линии Сватово – Кременная. Ситуацию на украинском фронте проанализировал Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW) в сводке за 5 февраля.

Купянское направление

Отмечается, что здесь ВС РФ недавно незначительно продвинулись в северной части Синьковки (к северо-востоку от Купянска) и к востоку от Ямполовка (восточнее Кременной). Кроме этих районов, позиционные бои продолжались возле Тернов, Торского, Белогоровки и Григоровки.

По заявлению украинского военного обозревателя Константина Машовца, подразделения российской 1-й гвардейской танковой армии провалили первоначальную попытку окружения тактической группировки ВСУ, оборонявшей участок трассы Р07 (Сватово – Кременная). Также он сообщил, что части 26-го и 12-го танковых полков ВС РФ попытались прорвать украинскую оборону на рубеже Кисловка – Котляровка (северо-западнее Сватово и сразу юго-восточнее Степовой Новоселовки) с севера и юга соответственно. К этому оккупанты прибегли, чтобы дать возможность подразделениям 1-го танкового полка и 15-го гвардейского мотострелкового полка позже тактически окружить группировку ВСУ в районе Степовой Новоселовки и в конечном итоге вытеснить их к востоку от трассы Р07.

Машовец добавил, что 12-му танковому полку, однако, не удалось прорвать рубеж Кисловка – Котляровка с юга, а 26-й танковый полк ВС РФ потерял темп, не успев завершить тактическое окружение с севера. Но командование всеми этими оккупантами не оставило попыток окружить украинские силы возле Степной Новоселовки и усилило 12-й полк частями 4-й танковой дивизии для очередной попытки прорыва украинских рубежей с юга.

Бахмутское направление

По данным ISW, недавно российские войска совершили подтвержденное наступление в районе Северска к северо-востоку от Бахмута. Они якобы продвинулись к северу от Веселого (15 км к юго-востоку от Северска).

"5 февраля позиционные бои в районе Бахмута продолжались, однако подтвержденных изменений на этом участке линии фронта не произошло. Бои шли в районе Богдановки, Клещиевки и в направлении Ивановского. Подразделения российской 200-й мотострелковой бригады и 6-й мотострелковой дивизии продолжают действовать в районе Бахмута и Клещиевки соответственно", – заявили аналитики.

Авдеевское направление

Ссылаясь на сообщения источников, в ISW отметили, что Силы обороны недавно продвинулись к северо-востоку от Невельского (к юго-западу от Авдеевки). При этом оккупанты заявляли о своем продвижении в юго-восточном районе Первомайского и на глубину до одного километра в северной части Авдеевки, хотя ISW не обнаружил этому визуального подтверждения, но накануне и сам, и аналитики DeepStatе указывали на продвижение захватчиков.

Отмечается, что позиционные бои продолжались в районе Новобахмутовки, Степового, Тоненького, Северного, Первомайского и Невельского. Подразделения 1-й и 110-й мотострелковых бригад "ДНР" продолжают действовать в районе Авдеевки и Невельского соответственно.

Марьинское направление

Здесь тоже не говорится о каких-либо изменениях. 5 февраля позиционные бои продолжались в районе Красногоровки, Новомихайловки и Георгиевки.

Военный эксперт Константин Машовец заявил, что армия РФ готовится переместить основные усилия на направлениях Александровка – Новомихайловка и Марьинка – Победа, используя в качестве основной ударной силы подразделения 20-й мотострелковой дивизии, усиленных частями 40-й и 155-й морской пехоты с Тихоокеанского флота. Последние две части, а также 33-й и 255-й мотострелковые полка враг пополнил новой живой силой и вооружением.

Помимо этого, российские территориальные войска провели тактическую ротацию со штурмовыми подразделениями 1219-го и 1465-го мотострелковых полков, которые сейчас действуют вместе с частями 20-й дивизии. На рубежах Сигнальное – Новомихайловка и Степное – Новомихайловка продолжают действовать части 1442-го мотострелкового полка и подразделения российской 39-й отдельной мотострелковой бригады (это они провели неудачную атаку под Новомихайловкой, которая вызвала широкую критику в российском информационном пространстве).

Запорожское направление

5 февраля позиционные бои продолжились в приграничье Донецкой и Запорожской областей. Российские и украинские источники сообщают, что они происходили в районе Золотой Нивы и Приютного.

Такие же бои продолжались на западе на Запорожском направлении, но подтвержденных изменений на линии фронта не произошло. По заявлениям пропагандистов, оккупанты продвинулись к юго-востоку от Работино, но неясно, удалось ли им закрепить эти "успехи".

Украинский Генштаб сообщил, что ВСУ отбили четыре российских атаки возле Работино, где действуют подразделения 70-го мотострелкового полка ВС РФ.

Херсонское направление

Российские и украинские войска 5 февраля продолжили позиционные бои на левобережье Херсонщины, в том числе в Крынках.

Известный кремлевский пропагандист заявил, что ВСУ используют мобильные системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) при попытке пересечь реку Днепр, но российские БПЛА "по-прежнему эффективны" для нанесения ударов по украинским группам переправы. При этом признал, что системы РЭБ оккупантов не эффективны против украинских FPV-дронов.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в ISWВ оценили, сколько резервов РФ разместила в Украине и что ей это даст в планировании наступательных операций. Хотя аналитики убеждены, что враг не сможет полностью поддержать такой запас живой силы, несмотря на способность российской оборонно-промышленной базы производить технику.

