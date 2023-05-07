Украинские защитники на Таврическом направлении за сутки ликвидировали больше роты оккупантов

За минувшие сутки российская оккупационная армия на Таврическом направлении потеряла более роты убитыми и ранеными. Силы обороны также уничтожили и повредили 29 единиц вооружения и военной техники противника.

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Об этом сообщил в Telegram командир оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский. По его словам, среди утилизированной за сутки российской техники, в частности: 3 танка, 2 БМП, 3 БТР, самоходный тяжелый миномет 2С4 "Тюльпан", РСЗО БМ-21 "Град", 2 единицы комплексов наблюдения "Муром-М", противотанковый ракетный комплекс "Штурм С", БПЛА "Supercam", БПЛА "Zala", БПЛА "Элерон", 2 БПЛА "Ланцет-3" и автомобильная техника. Также были уничтожены 2 склада боеприпасов врага.

Тарнавский отметил, что в течение суток подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны таврического направления в течение суток выполнили 700 огневых задач.

Со своей стороны оккупанты 17 раз безуспешно атаковали украинские позиции. Основные усилия противника сосредоточены на ведении наступательных действий в Авдеевском и Марьинском направлениях. В общей сложности, на таврическом направлении в течение суток зафиксировано 403 обстрела.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в Херсонской области украинские воины успешно минусируют российских оккупантов. С помощью сбросов с дронов на одном из островов в устье Днепра они нанесли удары по позициям захватчиков;

– противотанкисты 72 отдельной механизированной бригады искусно отметелили оккупантов на одном из направлений. Вражеская техника, безопасно разгуливавшая по украинским дорогам, красиво вспыхнула в результате точного удара.

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