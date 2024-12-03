Украинские защитники отбили много атак армии РФ: на фронте произошло 193 боевых столкновения – Генштаб

На поле боя в Украине в понедельник, 2 декабря, произошло 193 боевых столкновения воинов Сил обороны с российским оккупационным войском. Наиболее сложной ситуация остается на Кураховском и Покровском направлениях.

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Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории. Об этом говорится в сводке с фронта по состоянию на 22:00, опубликованной в Telegram-канале Генерального штаба ВСУ.

На Харьковском направлении Силы обороны отражали 6 атак противника в районах Волчанска и Старицы – четыре атаки отбиты, два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Купянском направлении враг семь раз проводил штурмы в районах Дворечной, Петропавловки, Зеленой Рощи, Колесниковки и Лозовой. Шесть атак отбиты, еще одно боеприкосновение продолжается.

На Лиманском направлении россияне в понедельник 11 раз атаковали позиции ВСУ возле населенных пунктов Грековка, Чернещина, Копанки, Ямполевка и Терны.

На Северском направлении в течение дня враг совершил один штурм позиций наших защитников в районе Белогоровки.

На Краматорском направлении зафиксировано четыре боевых столкновения вблизи Григоровки и Часова Яра, которые успешно были отражены.

На Торецком направлении оккупанты восемь раз атаковали позицию украинской армии вблизи населенных пунктов Торецк, Нелиповка и Щербиновка. В настоящее время продолжается три боевых столкновения.

На Покровском направлении россияне 40 раз пытались прорвать нашу оборону недалеко от населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лисовка, Красный Яр, Даченское, Желтое, Млечное и Новый Труд. Одно боеприкосновение еще продолжается.

В течение суток на этом направлении было обезврежено более 411 оккупантов, 200 из них – безвозвратно. Также уничтожен один автомобиль и миномет противника.

На Кураховском направлении враг 67 раз атаковал наши позиции вблизи населенных пунктов Берестки, Старые Терны, Солнцевка, Новодмитровка, Заря, Курахово, Дальнее, Екатериновка, Антоновка и Ганивка, два боестолкновения – продолжаются. Уничтожены сотня оккупантов, 45 из них – безвозвратно. Также уничтожены два мотоцикла и две переносные станции радиоэлектронной борьбы противника.

На Времивском направлении захватчики совершили 40 наступательных действий недалеко от Константинопольского, Раздольного, Великой Новоселки, Новоандреевки, Новоселки и Новополя. Пять боестолкновений продолжаются до сих пор.

На Гуляйпольском направлении враг задействовал штурмовую авиацию по району населенного пункта Гуляйполе.

На Приднепровском направлении отбиты две атаки противника недалеко от Днепрян и острова Казацкий, противник успеха не имел.

Как сообщал OBOZ.UA, в течение ноября 2024 года российская оккупационная армия понесла рекордные потери с начала полномасштабного вторжения в Украину. За месяц потери личного состава ВС РФ составили 45 720 военных, что сравнимо с численностью более трех мотострелковых дивизий сухопутных войск армии РФ.

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