Украинские десантники из рядов 77 отдельной аэромобильной Приднепровской бригады ДШВ уничтожают россиян на Купянском направлении. Вблизи Кругляковки они разгромили одно из подразделений 1-й танковой армии войск российского диктатора Владимира Путина.

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Только ликвидированным враг потерял более сотни военнослужащих. Видео с буквально устланной телами оккупантов украинской землей показали в Десантно-штурмовых войсках Вооруженных сил Украины.

"Купянское направление. Поля усеяны 200-ми. Десантники Приднепровской бригады ДШВ уничтожили более сотни оккупантов. Подразделениями 77 отдельной аэромобильной Приднепровской бригады Десантно-штурмовых войск ВС Украины в районе населенного пункта Кругляки дивизии 1 танковой армии ВС РФ", – говорится в сообщении.

В ДШВ также показали видео, на котором украинские воины скурпулезно фиксируют тела российских захватчиков в полях и относительно небольшой лесополосе: на кадрах зафиксировано по меньшей мере 120 оккупантов. Судя по тому, что они лежат абсолютно неподвижно – эти россияне уж точно не совершат ни одного преступления на украинской земле.

"За успешными действиями стоит слаженная боевая работа, мужество и отвага воинов-десантников совместно с подразделениями разведки, артиллерии и РУБАК 77 отдельной аэромобильной Приднепровской бригады ДШВ ВС Украины", – добавили в ДШВ.

Напомним, ранее в Генштабе подтвердили, что Силы обороны поразили военные склады в Брянской области. Там прогремели по меньшей мере восемь взрывов, после которого на объекте вспыхнули по меньшей мере два пожара и началась вторичная детонация.