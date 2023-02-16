Украинские зенитчики показали, как сбили вражескую ракету в ночном небе: впечатляющее видео

В сети появилось эффектное видео сбивания российской ракеты "Калибр" украинскими зенитчиками в ночь на 16 февраля. Блестящую работу проделали бойцы подразделения Херсонской зенитной ракетной бригады воздушного командования "Юг".

Видео дня

Соответствующие кадры опубликовали в Facebook ВК "Юг". Украинские защитники отлично отработали под покровом ночи, защищая небо над украинцами (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость далее).

Напомним: во время российской атаки на Украину 16 февраля наши силы противовоздушной обороны от востока до запада сбили 16 из 32 вражеских крылатых ракет, однако часть российских Х-22 достигли своих целей – были зафиксированы прилеты.

Отмечается, что этой ночью враг выпустил по Украине 32 крылатые ракеты воздушного и морского базирования. 12 крылатых ракет Х-101/Х-555 были запущены из района Каспийского моря, еще восемь крылатых ракет "Калибр" – с фрегата из акватории Черного моря. Еще две управляемые авиаракеты Х-59 оккупанты сбросили с двух самолетов тактической авиации Су-35.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что оккупанты 23-24 февраля могут нанести новый массированный удар с воздуха по нашей стране. Однако это не повлияет на ход войны и не помешает нам победить;

– на территории Молдовы были обнаружены обломки российской ракеты. Это произошло после очередного обстрела Украины армией государства-террориста, который произошел в ночь на 16 февраля.

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