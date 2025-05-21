Воздушные силы ВСУ показали впечатляющее видео ночной боевой операции. Украинский пилот с позывным Yellowtail уничтожил российский ударный дрон Shahed в небе над Украиной.

Видео дня

Это произошло во время отражения очередной массированной атаки РФ на объекты критической инфраструктуры. Уникальное видео с борта истребителя МиГ-29 опубликовали Воздушные силы ВСУ.

"Ночная боевая работа летчика Yellowtail. На видео с борта истребителя МиГ-29 – уничтожение вражеского ударного дрона типа Shahed во время отражения российского массированного авиационного удара по инфраструктурным объектам", – говорится в сообщении.

На видео – момент взлета истребителя МиГ-29 и точное поражение вражеского дрона. Все происходит ночью, в сложных условиях, что только подчеркивает мастерство пилота.

Yellowtail – опытный летчик бригады тактической авиации Воздушного командования "Запад". В его активе уже более 100 боевых вылетов. Он постоянно готов подняться в небо по боевому приказу, чтобы перехватить воздушные угрозы.

Во время таких атак в дело вступают все компоненты системы противовоздушной обороны: зенитные ракетные части, мобильные огневые группы, средства радиоэлектронной борьбы и истребительная авиация.

Напомним, в ночь на 21 мая Россия вновь атаковала Украину с воздуха, запустив 76 БпЛА. Силы ПВО обезвредили 63 из них: сбито 22 дрона, еще 41 не достигли целей, в том числе из-за действия РЭБ.

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