Украинский НРК Ratel получил новые возможности: чем это поможет ВСУ

Украинский наземный роботизированный комплекс Ratel H получил новые функциональные возможности. Его испытывают в комплектации с боевым модулем.

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Об этом сообщили на Facebook-странице оборонной компании. Там отметили, что модернизация позволит выполнять боевые задачи на опасных участках фронта.

"Новая интеграция – новые возможности Ratel H. Тестируем на платформе турель калибра 12,7 мм", – говорится в сообщении.

Разработчики добавили, что сочетание мобильной наземной роботизированной платформы с дистанционно управляемым вооружением поможет задействовать комплекс для выполнения задач в наиболее опасных зонах без непосредственного присутствия военнослужащих, чтобы снизить риски для защитников во время боевых операций.

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"Воевать должны роботы, а не люди", – отмечается в сообщении.

Что известно о RATEL H

Наземный роботизированный комплекс RATEL H разработан для выполнения широкого спектра задач на поле боя. Его можно использовать для транспортировки грузов и доставки боеприпасов на позиции, эвакуации раненых, а также установки дополнительного оборудования, в частности, средств РЭБ ограниченного диапазона, боевых модулей и эвакуационных носилок.

Комплекс способен перевозить полезную нагрузку массой до 400 кг, что позволяет адаптировать его к различным потребностям воинских подразделений.

Максимальная скорость роботизированного комплекса составляет 8 км/ч, а его собственная масса – 1185 кг. С учетом полезной нагрузки общая масса комплекса может достигать 1685 кг.

Для работы в различных условиях RATEL H оснащен дневной и ночной камерами, обеспечивающими возможность наблюдения независимо от времени суток. Запас хода комплекса как на твердом покрытии, так и на бездорожье составляет до 55 км.

Как писал OBOZ.UA, Национальная гвардия Украины получила первые 10 тяжелых наземных роботизированных комплексов Protector. Технику будут задействовать для выполнения логистических и эвакуационных задач, в частности для перевозки тяжелых грузов и боеприпасов.

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