Украинским воинам, охотящимся на вражеские дроны, нужен автомобиль: как присоединиться к сбору

В роте ударных беспилотников 109 бригады территориальной обороны создана новая группа, охотящаяся на вражеские дроны. И у нее уже есть на своем счету первый трофей: российский БпЛА Supercam.

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Сейчас воинам крайне необходим микроавтобус, который они превратят в "мобильную техническую лабораторию", что поможет поражать вражеские дроны эффективнее и быстрее. Об этом рассказал главный сержант роты ударных БПЛА, народный депутат двух созывов Егор Фирсов.

"Как вы знаете, у нас создана новая группа, сбивающая "крылья" противника. Без дополнительного оборудования в виде специального радара – ребята уже сбили вражеский Supercam противника", – похвастался одним из первых успехов новой группы охотников на вражеские дроны Фирсов.

Он также показал видео уничтожения Supercam.

Этот дрон россияне на фронте применяют не только для разведки, наблюдения за украинскими силами, но и для сбросов средств поражения. БПЛА Supercam могут быть оснащены каналами передачи данных с шифрованием и повышенной помехоустойчивостью, поэтому средства РЭБ против них могут и не помочь.

Чтобы таких "трофеев" у охотников на российские дроны было больше, а небо над украинскими воинами стало безопаснее – защитники нуждаются в помощи соотечественников.

"Сейчас бойцам нужен автомобиль, – как мобильная техническая лаборатория. На случай оперативных выездов. Нужно купить микроавтобус. Должно хватить 200 тысяч. Будем очень рады донатам. О наших результатах – буду держать вас в курсе! Заранее огромное спасибо!" – написал Фирсов.

Помочь новой группе подготовиться к уничтожению вражеских дронов в украинском небе можно, сделав донат на Банку.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский рассказал о наращивании отечественного производства БПЛА. По его словам, по состоянию на 1 октября на фронт передано уже около миллиона дронов, закупленных за государственные средства. И поставки, заверил глава государства, будут только наращиваться.