Украинское сафари: снайперы ювелирно уничтожили штурмовую группу оккупантов. Видео

Снайперская пара Gray Area Group устроила настоящее сафари по-украински. Ночью они ликвидировали четырех оккупантов на расстоянии 580 метров, используя калибр 338 LM.

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Об этом рассказали в Telegram-канале Gray Area Group и показали видео профессиональной работы своих бойцов. Там добавили, что последний в колонне смог скрыться после первого выстрела.

"Дистанция 580 м. Калибр – 338 LM + 338 LM. Ночное время суток. Раз*об штурмовой группы из 4 оккупантов в два ствола. Запирающийся в колонне скрылся после первого выстрела", – говорится в сообщении.

Ранее снайперы Gray Area Group рассказали о ключевых правилах формы и маскировки на поле боя. По их словам, форма – первое, что замечает наблюдатель, поэтому ее необходимо тщательно маскировать. Это касается не только снайперов, но и всех военных, особенно пехотинцев, ведь правильная маскировка может спасти жизнь.

"Есть концепция, что в природе не существует "идеальных" форм, то есть нет геометрических фигур, к которым тяготеют человеческие, а значит синтетические и "искусственные" изделия. Круг, квадрат, прямоугольник, четкие линии – все это настораживает наши инстинкты и мы в первую очередь обращаем внимание на это", – объяснили снайперы.

Кроме этого, современная война и распространение дронов изменили подход к маскировке: теперь важно не только укрыться сверху, но и избегать узнаваемых контуров оружия и снаряжения. Для этого используют окрашивание, обмотку тканью, антибликовые накладки на оптику, а также размытие контура снаряжения.

Искусственная 3D-маскировка эффективна и долговечна, хотя и требует адаптации к местности. Главное правило – чем лучше разбит силуэт, тем меньше шансов быть замеченным.

Также военные отметили, что движение – один из главных факторов демаскирования, особенно если противник использует тепловизоры или дроны. Даже хорошо замаскированные позиции становятся заметными из-за изменения контраста и движения в поле зрения.

Почему движение легко заметно?

Периферическое зрение чувствительно к изменениям.

Мозг автоматически реагирует на движение как потенциальную угрозу.

Контраст с фоном меняется, что делает объект видимым.

Внезапные изменения особенно привлекают внимание.

Чтобы вас не заметили, важно двигаться медленно и плавно, без резких движений в моменты естественных изменений (ветер, движение травы). Следует использовать тени и природные укрытия. Выбирайте маршруты с максимальным укрытием (рельеф, деревья, сооружения).

Как сообщал OBOZ.UA, за минувшие сутки Силы обороны Украины уничтожили в боях на фронте около 1730 военнослужащих оккупационной армии России. Кроме того, ликвидировано 215 единиц вооружения и военной техники врага.

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