Украинцам дали рекомендации, как лучше уехать из ТОТ и России в связи с событиями на Курщине

Служба внешней разведки предоставила рекомендации украинцам на временно оккупированных территориях и в Курской области РФ по безопасному выезду в Украину. Гражданам, имеющим загранпаспорт, следует выбирать пути через такие страны как Литва, Латвия, Эстония, Грузия или Турция.

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Об этом говорится на сайте СЗРУ. Там обратили внимание, что из-за сложной ситуации на границе с РФ, развязавшей войну против нашего государства, пункт пропуска "Колотиловка – Покровка" не будет работать неопределенный срок.

Разведчики предупредили, что российская сторона будет применять к украинцам фильтрационные меры, несущие ряд рисков. Если наши граждане изберут путь через Беларусь, то их могут ожидать аналогичные угрозы.

"Помните – безопасность должна быть приоритетом, поэтому при возвращении на подконтрольную Украине территорию рекомендуем пользоваться только надежными маршрутами, позволяющими минимизировать риски нарушения ваших прав и свобод", – отметили в Службе внешней разведки.

Напомним, российские пропагандисты пожаловались, что украинские воины уничтожили стратегически важный мост из-за реки Сейм в Глушовском районе Курской области РФ. Ранее он был поврежден. В окружении оказались около 700 российских военнослужащих. Россияне заявили, что украинские защитники выпустили по объекту "несколько американских ракет Himars".

Как сообщал OBOZ.UA:

– Украинский пулеметчик 82-й ОДШБр с позывным "Алабай" рассказал о начале наступления своей бригады на Курщину. По словам воина, они были полностью укомплектованы необходимым оружием и действовали только четко по плану.

– Вице-премьер Ирина Верещук сообщила, что Украина планирует открыть в Курской области гуманитарные коридоры для эвакуации гражданских – как в сторону РФ, так и в сторону своей территории. Возможно, россиян будут вывозить в Сумы.