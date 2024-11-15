Украинцев массово лишают водительских удостоверений за неявку в ТЦК? В Минобороны расставили точки над 'i'

Некоторые СМИ распространили информацию о массовом лишении украинцев водительских прав за неявку по повестке в ТЦК. В частности, отмечалось, что с подобными ситуациями уже столкнулись как водители в Украине, так и граждане за рубежом.

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В Министерстве обороны Украины опровергли данную информацию. Там подчеркнули, что на практике лишить водительского удостоверения из-за неявки по повестке не могут.

При этом в Минобороны пояснили, что согласно закону временное ограничение права на управление транспортом может применяться к лицам, уклоняющимся от исполнения воинской обязанности, но исключительно на основании решения суда.

Для этого Территориальный центр комплектования должен обратиться в суд с исковым заявлением, если гражданин уклоняется от исполнения воинской обязанности. В заявлении должны быть подробно изложены требования, которые гражданин проигнорировал, а также предоставлены документальные доказательства уклонения.

Суд, рассмотрев иск, может принять решение о временном ограничении права на управление транспортными средствами только при подтверждении факта уклонения от воинской обязанности.

"Таким образом, решение о временном ограничении водительских прав принимается только после рассмотрения дела в суде и при подтверждении нарушения требований по исполнению воинского долга", – подчеркнули в Минобороны.

Ранее сообщалось, что с 1 декабря в Украине будут действовать обновленные правила бронирования от мобилизации. Военнообязанные, имеющие бронь от мобилизации на войну с Россией, должны получать не менее двух минимальных зарплат (т.е. 16 тыс. гривен). Кроме того, предприятия, имеющие долги перед госбюджетом или выплачивающие низкие зарплаты, вообще не смогут бронировать работников.

Как сообщал OBOZ.UA, многодетные родители при определенных обстоятельствах могут потерять право на отсрочку. Для ее оформления необходимо подавать запрос в ТЦК.

На днях в Резерв+ заработала возможность оформления отсрочки онлайн. Чтобы воспользоваться ею, необходимо обновить приложение в AppStore или PlayMarket.

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