Украинцев на оккупированных территориях призвали избегать 'осеннего призыва' в армию РФ

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест против принудительной мобилизации на временно оккупированных территориях украинских граждан в ряды захватчиков в рамках так называемого "осеннего призыва" в РФ. Обращаясь к украинцам, ведомство призвало избегать российского осеннего призыва, а тем. кто не смог его избежать, при первой же возможности воспользоваться проектом "Хочу жить" и сдаться бойцам ВСУ.

Видео дня

В МИД подчеркнули, что, проводя "призывную кампанию" на территории другого суверенного государства, в нарушение норм международного права, РФ "фактически делегитимизирует ее в целом". Отмечается, что государству-оккупанту "запрещается принуждать лиц служить в его вооруженных или вспомогательных силах", а также "оказывать давление и вести пропаганду в пользу добровольного вступления в армию".

"Призываем граждан Украины на временно оккупированных территориях всячески избегать такого "призыва", а лиц, которые будут принудительно вовлечены в армию государства-агрессора, при первой возможности покидать такие подразделения и возвращаться на территорию Украины или выезжать в третьи страны", - заявили в МИД и напомнили о существовании проекта "Хочу жить", который помогает сдаться в плен и при этом остаться в живых.

"Украинцам – гражданам Российской Федерации на Кубани, Стародубщине, Северной и Восточной Слобожанщине в пределах нынешних Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей Российской Федерации, также пора вспомнить свою родословную, свои корни и не дать запятнать их преступлениям кремлевского режима ", – добавили украинские дипломаты.

В МИДе также призвали мировое сообщество усилить политико-дипломатическое и санкционное давление на РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, российский диктатор подписал новый указ об осеннем призыве в армию. С октября по конец декабря 2024 года Кремль планирует призвать в армию 133 тыс. граждан РФ.

Ранее стало известно, что страна-агрессор РФ реорганизует децентрализованные региональные кампании по набору добровольцев. Это свидетельствует о том, что Москва испытывает трудности с набором живой силы для войны против Украины, хотя официально Кремль еще недавно заявлял, что операция на Курщине якобы вызвала невероятную активность "добровольцев".

Но непосредственно мобилизация в РФ, по мнению аналитиков, остается маловероятной – из-за личных опасений Путина, считающего ее прямой угрозой стабильности своего режима.