'Украинцев не сломать!' На дне Каховского водохранилища рядом с Никополем посадили картошку. Видео

Каховское водохранилище полностью обмелело более чем через месяц после подрыва оккупантами Каховской ГЭС. На данный момент его дно – сплошная огромная пустыня. Украинцы не стали падать духом из-за этой трагедии, совершенной преступным режимом России, и уже посадили на дне водохранилища картошку.

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Соответствующие кадры появились в сети. На них видно подросшую картошку, которая распростерлась в глубинах водохранилища, до недавнего времени заполненного водой (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Картошка подрастает рядом с Никополем в Днепропетровской области. На видео четко видны ухоженные грядки овощей. Рядом лежат тонны камня.

"Украинцев не сломать!" – говорится в описании к ролику, который сопроводили символичной песней с этим же посылом.

Отметим, в ГУР заявили, что Россия подорвала Каховскую гидроэлектростанцию умышленно. Теракт государство-агрессор совершило, не предупредив даже своих военных, находившихся на позициях на левом берегу Днепра.

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за теракта оккупантов Каховское водохранилище, которое обеспечивало водой значительную часть юга Украины, фактически прекратило свое существование. Ранее в сети показали, как выглядит водоем на фото со спутника.

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