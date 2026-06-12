Украинцев предупредили об угрозе запусков 'Орешника': какова его скорость и что не так с 'распиаренной' Кремлем ракетой

В ближайшее время сохраняется высокая вероятность применения российскими войсками стратегического назначения ракеты "Орешник" с полигона "Капустин Яр". Украинцев призвали не игнорировать воздушную тревогу в течение указанного времени.

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Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ. Отметим, что Украина не располагает средствами отслеживания запусков подобных ракет.

"В течение суток существует высокая вероятность применения противником баллистической ракеты средней дальности с полигона "Капустин Яр". Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!", – говорится в сообщении.

Что известно о ракете "Орешник"

Ракета "Орешник" – относительно новая российская военная разработка, используемая в боевых целях, а сама ракетная система называется "Кедр". Она относится к ракетным комплексам средней дальности, а первые публичные упоминания о ней появились в 2024 году.

Ее можно запускать как с ядерным зарядом, так и в безъядерном варианте. Боевая часть ракеты делится на шесть боеголовок, каждая из которых несет шесть суббоеприпасов.

Система предназначена для поражения удаленных целей и отличается высокой точностью. Комплекс "Орешник" является результатом эволюции советской твердотопливной ракеты "Универсал".

Дальнейшая модернизация этой линейки привела к созданию ракеты "Тополи", а впоследствии к – а межконтинентальной ракеты "Рубеж" и ее варианта средней дальности, известного как "Орешник". По имеющейся информации, комплекс входит в стратегический арсенал страны-агрессора и уже применялся во время учений и отдельных боевых эпизодов.

Экспертам из украинского КНДИСЕ удалось исследовать детали, изъятые из ракеты, которая атаковала Днепр 21 ноября 2024 года. Оказалось, что это оружие основано на устаревших технологиях, включая вакуумные лампы советской эпохи и механические гироскопы.

Кроме того, некоторые платы управления показывают наличие электронных трубок в стеклянном корпусе, вероятно, критронов или высокочастотных резонаторов. Это доказывает, что архитектура "Орешника" не является полностью цифровой, в ее основе – технологии, перепрофилированные из более старых программ.

Как сообщал OBOZ.UA, во время массированной комбинированной атаки 24 мая Россия задействовала баллистическую ракету средней дальности "Орешник". Удар этой ракеты зафиксирован в районе Белой Церкви.

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