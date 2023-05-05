"Украинцы бьют по центрам принятия решений, а у нас парад": россиянин устроил истерику из-за "бавовны" и указал на проблемы РФ. Видео

Россиянин устроил истерику из-за "бавовны" на Красной площади в Москве. Его возмутило, что, несмотря на атаку дронов по Кремлю 3 мая, российские власти намереваются провести парад, а также до сих пор не нанесли обещанные ранее "удары по центрам принятия решений" в Киеве.

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Видео с гневным спичем россиянина появилось в сети. Он также возмутился, что в России так до сих пор и не осознали, что идет война.

"Ну, чё там красные линии, удары по центрам принятия решений? Уже х*хлы х*ярят удары по центрам принятия решений! До какого-то, бл*дь, сюрреалистического, с*ка, бреда дошло! А мы – все нормально, у нас парад, пацаны, 9 мая. Покажем, бл*дь, какие у нас танки ох*енные, с толкача заводятся. Ох, бл*дь", – с истерической ухмылкой выдал россиянин.

Он подчеркнул: зачастившая на территорию РФ "бавовна" должна была бы донести до российского населения простую мысль о том, что идет война. Однако почему-то не доносит.

"Я не знаю, что еще, бл*дь, должно произойти... По нефтяному хранилищу впороли, зерновые сделки, парады, нах*й... Долетает уже до Кремля. Вот куда еще должно прилететь, чтобы все поняли, что это война? И ничего другого, бл*дь? Ну, вот как? Что должно, с*ка, бл*дь, случиться? Мне просто непонятно!" – уже не улыбаясь, заявил россиянин.

Напомним, 3 мая в России заявили о покушении Украины на Путина. Это заявление пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков сделал после того, как в сеть просочились видео со взрывами и дымом над Красной площадью в ночь на 3 мая. По версии РФ, Украина якобы атаковала одно из главных сооружений Кремля двумя дронами.

В Офисе президента Украины прокомментировали ночную атаку на Кремль, предположив, что так Россия пытается "оправдать" масштабный теракт в Украине, который, судя по всему, готовит.

В то же время сам президент Зеленский отбросил обвинения, заявив, что Украина не атакует ни Москву, ни Путина.

А вот россияне и российские пропагандисты устроили настоящую истерику из-за "атаки на Кремль": они призывают уничтожить Украину и разбомбить Киев и другие города. В российской же Госдуме рассыпались истерическими угрозами и заговорили о необходимости убить Зеленского.

Тем временем в Госдепе США обвинения РФ в причастности Украины к атаке дронов на Кремль восприняли скептически, отметив, что заявления, звучащие из Москвы, необходимо "делить на два".

А в Институте изучения войны отметили, что "атака" была тщательно спланирована. Россия инсценировало атаку дронов на Кремль с целью показать войну своей внутренней аудитории как нечто экзистенциальное. Спланированная провокация также может быть подготовкой для более широкой мобилизации в РФ. В частности, эксперты отмечают, что на фоне существенного укрепления ПВО в столице страны-агрессора взрыв БПЛА прямо над Кремлем выглядит неправдоподобно.