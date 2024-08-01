'Украинцы очень решительные люди': глава Пентагона похвалил Украину за проведенную мобилизацию

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США озабочены продвижением российских оккупационных войск в Украине. Он также похвалил Украину за успешную мобилизацию.

Видео дня

Об этом сообщает агентство Reuters. По словам главы Пентагона, США будут продолжать оказывать помощь Украине.

"Остин сказал, что США обеспокоены прогрессом РФ в Украине, которой Вашингтон будет продолжать оказывать помощь", – говорится в сообщении.

В то же время, он отметил, что его вдохновляет способность Украины привлекать больше людей для пополнения рядов своего войска.

"Я приветствую то, что украинцы продолжают делать, чтобы убедиться, что они могут выстоять. Украинцы очень решительные люди", – добавил он.

Ранее глава Пентагона заявил, что в США не считают неизбежной масштабную войну на Ближнем Востоке. Вашингтон делает все возможное, чтобы снизить напряженность в регионе и оставить место для дипломатии.

Напомним, что в Пентагоне сообщили о закупке перехватчиков в системы противовоздушной обороны Patriot и NASAMS для Украины. Сумма помощи составляет 2,2 млрд долларов.