"Украинцы очень решительные люди": глава Пентагона похвалил Украину за проведенную мобилизацию
Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США озабочены продвижением российских оккупационных войск в Украине. Он также похвалил Украину за успешную мобилизацию.
Об этом сообщает агентство Reuters. По словам главы Пентагона, США будут продолжать оказывать помощь Украине.
"Остин сказал, что США обеспокоены прогрессом РФ в Украине, которой Вашингтон будет продолжать оказывать помощь", – говорится в сообщении.
В то же время, он отметил, что его вдохновляет способность Украины привлекать больше людей для пополнения рядов своего войска.
"Я приветствую то, что украинцы продолжают делать, чтобы убедиться, что они могут выстоять. Украинцы очень решительные люди", – добавил он.
Ранее глава Пентагона заявил, что в США не считают неизбежной масштабную войну на Ближнем Востоке. Вашингтон делает все возможное, чтобы снизить напряженность в регионе и оставить место для дипломатии.
Напомним, что в Пентагоне сообщили о закупке перехватчиков в системы противовоздушной обороны Patriot и NASAMS для Украины. Сумма помощи составляет 2,2 млрд долларов.
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