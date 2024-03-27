Украинцы удовлетворены началом боевых действий на территории РФ: результаты опроса

Украинцы удовлетворены началом боевых действий на территории РФ. Так, 73,7% наших краян исключительно положительно относятся к новостям о боевых действиях в Белгородской области. Еще у 30,1% эти новости вызывают более положительные эмоции.

Таковы данные социологического исследования, проведенного компанией Active Group при поддержке FutureResearchFoundation с 23 по 24 марта 2024 года. Сбор данных проходил по комбинированному методу: телефонный опрос (CATI) и онлайн-панели SunFlowerSociology.

О начале боевых действий на территории Белгородской и Курской областей известно 96,9% опрошенных, впервые об этих событиях услышали 3,1% граждан.

На вопрос " На ваш взгляд, эти события являются результатом внутренних противоречий в России или работой Украины ?" 46,4% считают, что так или иначе, это все же результат внутренних противоречий. 29,8% опрошенных считают, что Украина присоединилась к этому процессу, 10,2% уверены, что это заслуга исключительно Украины. Затруднились ответить на этот вопрос 13,7%

Украинцы уверены, что подразделениям РДК, Легиона Свободы России и "Сибирскому батальону" помогают украинские силы обороны, в процентном отношении опрошенных с таким мнением – 57,7%. Противоположного мнения придерживаются 23,9%, считая, что эти формирования действуют самостоятельно. Не определились с ответом по этому вопросу 20% опрошенных (18,4%).

Ведущую роль в помощи РДК, Легиона Свободы России и "Сибирскому батальону", по мнению большинства украинцев, предоставляет ГУР (50,7% опрошенных), почти 15% считает, что все перечисленные силы приобщаются к поддержке. 22,5% не смогли определиться по этому вопросу, 6,7% опрошенных – ведущую роль в помощи вышеупомянутым подразделениям возложили на СБУ, а чуть менее 6% такую роль предоставили ВСУ.

В значимости этих событий по отношению к Украине в той или иной степени уверены 69,1% (так и очень – 25,9%; так отчасти – 43,2%). Данные события к практически незначимым отнесли 15,4%, к совсем незначительным 7,6%. Не определилось по этому вопросу 7,9%.

Наиболее распространенными эмоциями среди украинцев, услышавших новости о боевых действиях в Белгороде и Курске, стали радость (44,4%) и восхищение (33,2%). Почти в два раза меньше украинцев испытали удивление (17,9%) и спокойствие (17,7%). Печаль и страх охватили около 7% опрошенных, гнев и отвращение 5,3%. Пятая часть (20,5%) опрошенных не испытала никаких из перечисленных эмоций.

На вопрос о сострадании к гражданским жителям Белгородщины, страдающим от боевых действий украинцы в большинстве своем указали, что не жалко 38,6% или желают им побыть в коже харьковчан и сумчан 32%. Выражают сильное соболезнование – 6,1%, не сильное соболезнование – 18,1%. Затруднились ответить – 5.1%

По мнению основателя исследовательской компании Active Group, стоит обратить внимание на два аспекта. Во-первых, несмотря на то, что украинцы ожидают усиления российской агрессии в ответ на обстрелы, они все равно поддерживают активизацию боевых действий на территории России (Белгород, обстрелы) НПЗ и т.д.) Во-вторых, украинцы считают, что наибольший вклад в эти события сделало Главное Управление Разведки.

Полную презентацию с результатами исследования можно скачать по ссылке.

Исследование проведено компанией Active Group с помощью онлайн-панели SunFlower Sociology. Метод: комбинированный: телефонный опрос (CATI) самозаполнение анкет онлайн в панели "SunFlowerSociology" Выборка: 2000 анкет (репрезентативная по возрасту, полу и региону Украины). Период сбора данных: 23-24 марта 2024 года

Как писал OBOZ.UA, более чем за неделю боевых действий в Белгородской области российская оккупационная армия потеряла 1500 человек. Безвозвратные потери страны-террористки РФ составляют 651 человек, а санитарные – 980.

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