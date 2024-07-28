'Украинцы заслуживают надежной защиты от террора РФ': Зеленский сказал, что для этого нужно

Оккупационные войска РФ за уходящую неделю выпустили по Украине около 700 корректированных авиационных бомб и более 100 "Шахедов". Они снова отобрали жизнь гражданских и разрушили инфраструктуру наших городов, и за этот террор страна-агрессор обязательно ответит.

Видео дня

Об этом заявил президент Владимир Зеленский. В воскресенье, 28 июля, он опубликовал видео огня и разрушений, которые стали последствиями вражеских обстрелов на этой неделе.

"Около 700 управляемых авиабомб и более 100 "Шахедов" против Украины и украинцев всего за одну эту неделю. Наши люди ежедневно страдают от российского террора", – отметил президент.

Он добавил, что люди в Украине заслуживают справедливой и надежной защиты от российского террора. По его словам, это реально обеспечить достаточным дальнобойностью и достаточным качеством систем ПВО.

"Каждое конкретное решение партнеров для укрепления нашей силы способно спасать жизнь людей. Спасибо всем, кто это понимает. Спасибо всем, кто помогает нам в преодолении террора", – отметил Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее президент пообещал, что Украина сделает все, чтобы усилить позиции и способность наносить врагу ощутимые потери. Зеленский подчеркнул, что воины Сил обороны должны получать все, что необходимо в условиях очень жестких боев и давления агрессора на передовой.

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