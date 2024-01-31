'Укрепляем наш воздушный щит': Зеленский обратил внимание на принципиальную иную энергетическую ситуацию по сравнению с прошлой зимой. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что в этом году в нашей стране энергетическая ситуация принципиально отличается от того, что было прошлой зимой. Наше государство обеспечивает и постоянно усиливает защиту энергетических объектов.

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Об этом Зеленский сказал в среду, 31 января, в своем вечернем обращении к украинцам. "Ракеты и дроны. Значительную часть мы сбиваем. Пока есть и много попаданий. Но уже 31 января. Принципиально иная, чем прошлой зимой, энергетическая ситуация. Система сохранена. Обеспечиваем украинцев энергией", – отметил он.

Глава государства подчеркнул, что Украина работает над укреплением своего воздушного щита, чтобы еще более эффективно отражать удары РФ, которые страна-агрессор наносит каждый день и каждую ночь.

"Еще нужно много пройти этой зимой, и российские террористические атаки еще будут, и россияне будут пытаться сломать нашу защиту. Осознаем угрозу. И благодарим каждого, кто защищает государство. Кто каждую ночь и каждый день на боевых дежурствах. Украинские Воздушные силы, все наши зенитчики, мобильные огневые группы, каждый расчет ПВО. И каждый воин в Силах обороны. И каждый работник энергетической сферы – всех предприятий, которые работают. Всех сетей, которые сохраняем и восстанавливаем. Это большая, большая работа многих людей", – сказал Зеленский.

Он поблагодарил всех, кто сейчас воюет и работает ради нашего государства, всех, кто оказывает посильную помощь. Президент добавил, что успешная защита государства – это всегда общее дело.

Гарант также прокомментировал возвращение из российского плена еще 207 наших защитников. Домой вернулись воины, которые воевали в Мариуполе и на других направлениях в Донецкой, Харьковской и Запорожской областях

"И так же освободим всех наших людей. И это обязанность. Мы ищем каждого и каждую – военных и гражданских. Проверяем все возможности. И наша команда насчет этого работает без каких-либо перерывов", – отметил президент.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 31 января российские террористические войска снова запустили дроны-камикадзе, атакуя Украину. Защитники неба уничтожили 14 из 20 вражеских "Шахедов".

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