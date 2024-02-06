'Укрепляем нашу оборонительную способность': Наев показал оборудование рубежей на севере. Видео

На севере Украины продолжаются работы по укреплению оборонительной способности. Вблизи границы строят оборонные рубежи и позиции, а также минируют местность.

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Военнослужащие укрепляют приграничные работы в сотрудничестве с областными администрациями. Об этом в Telegram сообщил командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

По его словам, в Северной операционной зоне ВСУ оборудуют полевую фортификацию, а областные военные администрации обустраивают бетонные сооружения и выполняют другие задачи.

Также Наев подчеркнул, что на личный состав все рубежи подготовлены. Продолжается осуществление мероприятий по подготовке для будущих сил, которые прибудут в Северную операционную зону в случае роста угрозы.

Кроме того, генерал-лейтенант подчеркнул, что полевая фортификация перерабатывается в длительную с помощью бетона. Он отметил, что в течение недели было установлено более 3,5 тыс. противотанковых мин, прорыто 4,5 километров противотанкового рва и 5 тысяч траншей.

На оборонных позициях вблизи государственной границы уже установлено около 25 бетонных огневых построек.

Ранее сообщалось, что неудачей завершилась для российских оккупантов попытка пересечь границу с Украиной в Сумской области. В ходе боя с украинскими воинами вражеская ДРГ понесла потери.

Напомним, об очередной попытке мероприятия российской ВРГ на Сумщину утром 4 февраля рассказал командующий ОС ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев. По его словам, движение группы из десятка оккупантов украинские воины на территории Глуховской громады заметили после 18 часов вечера – и сразу же дали захватчикам бой.