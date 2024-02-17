'Укроборонпром' договорился о сотрудничестве с немецким оружейным производителем Dynamit Nobel Defence: что известно. Фото

В субботу, 17 февраля, АО "Украинская оборонная промышленность" ("Укроборонпром") заключило соглашение о сотрудничестве с ведущим немецким производителем вооружений Dynamit Nobel Defence, основанным Альфредом Нобелем в 1865 году. Эта компания является немецким подразделением израильской компании "Rafael".

Об этом сообщила пресс-служба "Укроборонпрома". Отмечается, что украинская оборонная промышленность продолжает расширять географию международных партнерств с ведущими глобальными компаниями.

"Наше партнерство важно для усиления оборонных мощностей, важное для Победы Украины и построения Арсенала свободного мира", – отметил Генеральный директор АО "Украинская оборонная промышленность" Герман Сметанин.

Стоит отметить, что Dynamit Nobel Defence GmbH (DND) – немецкий изготовитель вооружений, дочернее предприятие израильской компании "Rafael". Компания была основана в 1865 году Альфредом Нобелем.

Ранее "Украинская оборонная промышленность" подписала соглашения о партнерстве с четырьмя литовскими компаниями, занимающимися инновационными разработками и производством в военной сфере. Речь идет о компаниях NT Service, Brolis Semiconductors, RSI Europe и DMEXS. Они специализируются на создании прицелов, в частности, тепловизионных, современных систем дистанционного инициирования подрыва, средств РЭБ, связи и т.д.

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