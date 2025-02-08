Уличные бои продолжаются: в Нацгвардии показали, как сейчас выглядят улицы Часового Яра. Видео

ЧасовЯр остается одной из самых горячих точек на фронте. Уличные бои не утихают, а российские оккупанты продолжают попытки прорвать оборону.

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Воины батальона спецназначения "Донбасс" 18-й Славянской бригады Нацгвардии показали, как сейчас выглядят улицы города. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале командующего НГУ Александра Пивненко.

Несмотря на активные бои, в Часовом Яру остаются 205 местных жителей. Начальник городской военной администрации Сергей Чаус рассказал, что за последние 10 дней их количество уменьшилось на 15 человек. Люди, которые находятся в городе, фактически оторваны от внешнего мира – связь почти отсутствует, а доставка гуманитарной помощи становится все более опасной и сложной.

Ситуация критическая – враг действует "волнами", время от времени уменьшая интенсивность атак для перегруппировки сил.

Часов Яр держится, а украинские воины продолжают сдерживать давление россиян, не давая врагу никакого шанса на продвижение.

Как сообщал OBOZ.UA, спикер Объединенного территориального управления "Луганск" Дмитрий Запорожец рассказал, что в Часовом Яру войска РФ пытаются прорвать оборону ВСУ. Оккупанты совершают штурмовые действия из района Северный, продвигаясь к центральной части города под прикрытием дымовой завесы.

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