Умер чешский медик, получивший тяжелое ранение на Донбассе во время эвакуации бойца ВСУ

В Центральном госпитале Праги 15 мая скончался чешский медик Тейлор, который в марте этого года был тяжело ранен на Донбассе. Он получил осколочное ранение, когда помогал эвакуировать раненого украинского воина.

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С марта медики боролись за жизнь гражданина Чехии, который создал проект по обучению украинских военных боевой медицине и лично вытаскивал раненых с поля боя, однако не смогли его спасти. О трагическом известии сообщили единомышленники Тейлора по проекту Phoenix.

"С глубокой грустью сообщаем вам печальную новость. Тейлор, основатель проекта Phoenix, наш друг и герой, лично спасший многих раненых воинов на восточном фронте и благодаря которому тысячи солдат и гражданских прошли подготовку по боевой медицине, умер от тяжелого ранения 15 мая 2023 года после нескольких недель борьбы", – говорится в сообщении.

Основанный Тейлором проект Phoenix обеспечивает обучение украинских солдат боевой медицине, в то же время медики помогают непосредственно передовой. Среди них был и он.

"Кроме сферы боевой медицины, Тейлор организовал еще и гуманитарную помощь – с первого дня войны обеспечивал десятки поставок в недоступные районы, помогал вывозить гражданских, координировал огромное количество добровольцев. Будем скучать по его проникновенному разуму, знаниям и исключительному уровню опыта в сфере военных конфликтов. С начала войны Тейлор полностью пожертвовал своей личной и профессиональной жизнью, финансами, сном. В его глазах светилось сочувствие, когда он говорил о погибших и раненых. Своими поступками он неоднократно убеждал нас, что имеет смысл бороться за лучший мир, что даже в самые сложные моменты. можно придерживаться его моральных ценностей и действовать по-человечески", – подчеркнули единомышленники Тейлора.

Они вспоминают о побратиме как о человеке с прекрасным чувством юмора, человеке, умеющем вдохновлять и улаживать любые конфликты.

Тейлор, рассказывают в Phoenix, никогда не кичился своими заслугами.

"Его преданность, сила и любовь вдохновляют нас продолжать совершенствоваться как люди и помогать другим. Решительность и личная храбрость Тейлора, основанные на твердых принципах справедливости и свободы, являются примером для подражания. Пока мы не будем раскрывать его истинную личность и призываем всех вас, особенно представителей СМИ, продолжать уважать конфиденциальность семьи и чувствительность вопроса", – говорится в сообщении.

Напомним, ранение Тейлор получил в середине марта: он попал под артиллерийский обстрел, когда помогал эвакуировать раненого украинского воина. Сначала стабилизировать состояние раненого добровольца-медика пытались украинские врачи. Когда им это удалось, Тейлора в начале апреля был эвакуирован в Пражский центральный военный госпиталь.

Также сообщалось, что 16 марта во время российских обстрелов Часового Яра (Донецкая область) вражеский снаряд попал в микроавтобус волонтеров гуманитарной миссии Nehemiasz. Пострадали шесть человек, среди них – двое граждан Польши.