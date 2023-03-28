Умер польский волонтер, попавший под обстрел возле Бахмута: медики боролись за его жизнь больше недели

В больнице Киева скончался польский волонтер Марек, который с осени 2022 возил гуманитарную помощь в пострадавшие в результате войны регионы Украины. Он попал под российский обстрел на маршруте Константиновка – Часов Яр 16 марта вместе с коллегой и еще четырьмя мирными жителями.

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Больше недели медики боролись за жизнь волонтера. Однако, несмотря на мгновенную эвакуацию и высокий профессионализм украинских врачей, мужчина скончался, сообщили в Facebook "Инициатива Неемии".

"Сегодня получили новость, которую никогда не хотели слышать: наш друг Марек, волонтер, оказывавший гуманитарную помощь в Украине, от полученных ранений скончался в больнице", – отметили в организации.

Активисты рассказали, что Марек очень серьезно относился к помощи Украине. Бывал в Ирпене, Фастове, Запорожье и Донецкой области. Также волонтер придавал большое значение должной подготовке: принял участие в специализированном тренинге от Американского фонда для добровольцев, которые едут в прифронтовые районы.

"Один из украинских лидеров помощи, который знал Марека, лично написал нам сегодня: "Марек был человеком. Таких очень мало. Я так обнимаю вас и тоскую с вами вместе"", – написали в организации, отметив, что также чувствуют невыразимую грусть.

Напомним, также ранее стало известно, что в боях за Украину погиб польский доброволец, командир взвода в Иностранном легионе. Польский воин по имени Михал защищал Украину с апреля прошлого года, недавно он получил орден "За мужество" из рук президента Украины Владимира Зеленского. Через месяц у Михала должен был закончиться контракт – воин собирался вернуться на родину.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в боях за Украину под Бахмутом Донецкой области погиб 38-летний боец "Иностранного легиона" из Новой Зеландии Кейн Те Тай с позывным "Черепаха". Бывший военнослужащий новозеландских сил обороны находился в Украине почти год, воевал на передовой;

– в течение недели свои жизни за Украину отдали трое добровольцев из Польши. Все трое скончались в результате тяжелых ранений, полученных на востоке Украины во время вражеских артиллерийских обстрелов.

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