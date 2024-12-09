Умеров и Остин обсудили планирование следующего 'Рамштайна' и ситуацию на фронте в Украине

Министр обороны Украины Рустем Умеров провел телефонный разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином. Руководители оборонных ведомств Украины и Штатов обсудили планирование следующего заседания Контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн").

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Об этом говорится на сайте Пентагона. Умеров и Остин также обсудили последние события на фронте и помощь США в области безопасности Украины, отметил представитель Пентагона Патрик Райдер.

Отдельно Остин проинформировал Умерова о помощи США для обеспечения потенциала, необходимого Украине для борьбы с российским полномасштабным вторжением.

"Они также обсудили планирование следующего заседания Контактной группы по обороне Украины и продолжение мощной поддержки международных партнеров Украины", – говорится в сообщении на сайте Министерства обороны США.

Отмечается, что украинский и американский министры договорились "находиться в тесном контакте".

Отметим, что летом и в начале осени в НАТО выражали скепсис о продолжении работы Контактной группы в случае победы Трампа. В ноябре министр обороны Украины заявил, что надеется на сохранение "Рамштайна" при президентстве Трампа.

Заседание "Рамштайна", которое должны были впервые провести на уровне лидеров стран и правительств под председательством Байдена, было запланировано в Германии на 12 октября. Но президент США Джо Байден отменил свою поездку из-за урагана "Милтон".

Дату следующего заседания еще не объявили. Ранее сообщалось, что оно должно было состояться в ноябре в онлайн-формате.

Как сообщал OBOZ.UA, в Белом доме не исключили, что на следующем заседании "Рамштайна" могут выделить Украине новую военную помощь. Все встречи Контактной группы несли за собой дополнительные обязательства для США по Украине.

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