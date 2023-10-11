Умеров о 'Рамштайне': есть обязательства, которых мы не ожидали

По результатам заседания в формате "Рамштайн", которое состоялось 11 октября в Брюсселе, Украина получила пособия на полмиллиарда долларов. Вместе с тем Киев получил не ожидаемые обязательства.

Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров во время общения с журналистами в Брюсселе.

"Почти полмиллиарда получили помощи: это ПВО, боеприпасы, подготовка к зиме и F-16", - сказал Умеров.

По словам Министра, сейчас важно обеспечить потребности Вооруженных сил для прохождения зимы.

Умеров отметил, что кроме помощи Украина получила обязательства, многие из которых она не ожидала.

"У нас есть обязательства и поставки. Из того, что мы видим из обязательств, очень много того, чего мы не ожидали. Есть положительные обязательства. Если говорить о поставках, то все мы получаем вовремя", – сказал он.

При этом министр не уточнил, о каких именно обязательствах идет речь.

Вместе с тем Рустем Умеров заявил, что в ходе встречи были получены заверения от США в продлении помощи Украине "столько, сколько потребуется".

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"О продолжении поддержки США. Министр обороны США Остин еще раз заверил, что поддержка Соединенными Штатами Украины продолжится. Никаких задержек в поставках не будет ни до конца года, ни после. США готовы помогать Украине столько, сколько потребуется", – сказал министр.

Напомним, министр обороны США Ллойд Остин на брифинге в Брюсселе после 16-го заседания в формате "Рамштайн" заявил, что Соединенные Штаты возглавят коалицию стран, помогающих Украине развивать собственные Военно-воздушные силы. Совместно с США эту коалицию возглавят Дания и Нидерланды.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 октября в Брюсселе состоялось заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн". Союзники объявили о предоставлении новых пакетов помощи Киеву.

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