Умеров обсудил с союзниками неотложные потребности ВСУ и призвал положить конец войне: подробности переговоров

Поддержка союзников будет становиться более быстрой и эффективной. Украинские защитники должны быть обеспечены всем необходимым для того, чтобы положить конец российской агрессии.

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Об этом заявил во время видеоконференции с министрами обороны Германии, Франции, Италии, Великобритании и Польши их коллега Рустем Умеров. Он добавил, что вместе с коллегами они рассмотрели неотложные потребности Сил обороны, а также приоритетные направления помощи.

"Рассчитываем на то, что партнеры возьмут на себя инициативу в оснащении наших бригад и батальонов. Есть успешный опыт сотрудничества с Францией, которая обеспечила подготовку одной из украинских бригад, а также предоставила ей бронетехнику", – говорится в сообщении министра.

Умеров также отметил, что другим направлением поддержки является усиление противовоздушной обороны Украины в преддверии зимы. Потому что враг не оставляет попыток уничтожить критическую инфраструктуру. Поэтому Украина нуждается в большем количестве систем ПВО и боеприпасов к ним.

"Следующим важным вопросом являются артиллерийские боеприпасы. Благодарю наших европейских партнеров за предоставление Украине 1 млн артснарядов. Однако нам нужно больше, чтобы достичь паритета с врагом", –– добавил министр.

По его словам, совместно с союзниками Украина уже перестраивает потенциал отечественной оборонной индустрии. И предлагает странам свободного мира передавать для этого технологии и начать стратегические партнерства с украинской промышленностью.

Кроме того, Умеров проинформировал партнеров об отраслях, в которых мы видим значительные возможности для сотрудничества:

– Партнерство в производстве 155-мм боеприпасов.

– Локализация в Украине производства систем противовоздушной обороны и ракет, а также партнерство по развитию украинских систем ПВО.

– Локализация производства тяжелой бронетехники и артиллерийских систем.

– Партнерство в сфере оборонных технологий, таких как автономные системы, РЭБ, радары.

Умеров подчеркнул, что Украина одновременно с государствами-союзниками планирует провести аудит помощи, предоставленной в течение 2022, 2023 и 2024 годов.

"Нам нужно определить, какие модели поддержки Украины работали лучше всего, и масштабировать их. Мы также открыты к новым инициативам, которые помогут быстро удовлетворить потребности наших воинов в 2025 году. Должны действовать смело и слаженно. Только так сможем достичь справедливого продолжительного мира в Европе", – резюмировал переговоры Рустем Умеров.

25 ноября президент Украины Владимир Зеленский напомнил, что борьба с террором России продолжается. Для этого продолжается тесная коммуникация с партнерами и производство украинского оружия.

Напомним, что в понедельник, 25 ноября, глава государства Владимир Зеленский провел новую Ставку верховного главнокомандующего, посвященную энергетике и ее защите. Обсуждали возобновление критических объектов после российских обстрелов 17 ноября и последующие меры по противодействию террору РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, оккупационные войска России утром 25 ноября нанесли удар ракетой по Киевскому району Харькова. На месте попадания вспыхнул пожар, повреждены десятки домов и 23 человека получили ранения.

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