Умеров посетил основной командный пункт Бахмутского направления и вручил награды воинам ВСУ. Фото

Министр обороны Рустем Умеров прибыл в воскресенье, 8 октября, в основной командный пункт Сил обороны, расположенный на Бахмутском направлении. Он приехал, чтобы лично выразить благодарность нашим военным за оборону стратегически важного города и вручить награды тем, кто особенно отличился в этих боях.

Об этом сам чиновник написал у себя в Facebook. Он добавил, что командиры рассказали об основных проблемах, с которыми сталкиваются подразделения и общей обстановке на фронте.

"Ознакомился с составом сил и средств наших подразделений, состоянием дел и действий врага. Пообщался с воинами. Наградил лучших воинов государственными наградами и отличиями Министерства обороны", – доложил министр.

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Умеров подчеркнул, что наиболее горячими остаются направления рядом с Бахмутом и Клещеевкой. Однако наши войска проявляют колоссальное мужество и чудеса героизма.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 8 октября Силы обороны добились частичных успехов под Бахмутом и в западной части Запорожской области. На обоих направлениях у украинских войск есть продвижение.

В свою очередь российские террористы пытаются наступать, чтобы занять утраченные позиции. Однако благодаря усилиям украинских защитников все попытки врага терпят неудачу.

"Мы продолжаем наступательную операцию южнее Бахмута. Имеем частичный успех вблизи населенного пункта Андреевка. Там противник продолжает давить, пытается отбить свои утраченные позиции, в том числе, вблизи Андреевки и Клещиевки. Но успеха они не имели и свои цели не выполнили", – рассказал начальник пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш.