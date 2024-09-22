Умеров рассказал, сколько дронов Украина может производить в год

Производство собственных дронов в Украине набирает обороты. Государство планирует ежегодно закупать более миллиона БПЛА.

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Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров в эфире телемарафона, сообщает "Укринформ". В то же время, по словам руководителя оборонного ведомства, наше государство способно производить в течение года "несколько миллионов дронов".

Умеров заявил, что государство планирует обеспечивать Силы обороны "более чем несколькими миллионами дронов" в год.

"Мы даже в этом году объяснили рынку, что мы будем закупать более 1 миллиона дронов. Мы, со своей стороны, не говорили, сколько дронов мы можем произвести. Но еще несколько миллионов дронов мы можем произвести (в течение года. — Ред.), из которых госбюджет некоторые вещи оплачивает, некоторые средства мы находим у партнеров. То есть, наша способность — более нескольких миллионов дронов, и мы это способны сделать. И на следующий год мы не дадим врагу нас обойти", – заявил министр обороны.

Умеров уверяет, что уже в текущем году производство беспилотников в Украине вырастет в несколько раз.

В то же время он анонсировал упрощение кодификации для производителей дронов. Сейчас они должны предоставить в Минобороны пять различных документов, а кодификация занимает около 10 дней.

"И мы будем работать над тем, чтобы это было в один-два клика", – заявил глава МОУ.

Умеров уверен, что украинские возможности в производстве БПЛА "будут расти очень сильно", однако акцентировал внимание на зависимости роста от объема инвестиций.

"У нас где-то 150 групп, подгрупп разного вооружения, военной техники. И если взять, например, топовые дроны, РЭБы, РЭРы, наземные роботизированные системы — у нас их достаточно производится. Мы, со своей стороны, говорим, что мы можем производить больше – у нас есть лимитирование по бюджету. Из госбюджета мы оказываем поддержку, партнеры ее оказывают, и мы говорим партнерам, что мы можем произвести больше, а вы, со своей стороны, когда закончится война, сможете это у нас покупать... Так что в этом плане мы говорим: фокусируйтесь на поддержке этого бюджета, чтобы производители производили и для нас, и в будущем и для вас", – отметил министр.

Напомним, Умеров рассказал, какие типы самолетов, кроме F-16, может получить Украина. По его словам, уже есть договоренности о передаче Migare. Продолжаются переговоры по истребителям Gripen и Eurofighter Typhoon.

"Скоро будут результаты, которые мы сможем анонсировать", – заявил министр обороны.