Умеров: в 2024 году 97% российских ракет поражали гражданскую инфраструктуру.

Только 3% этих российских боеприпасов в 2024 году атаковали военные цели в Украине. В то время как 97% поражали гражданскую инфраструктуру.

Об этом министр обороны Рустем Умеров заявил ,выступая на внеочередном заседании Совета Украина-НАТО. Оно состоялось в четверг, 28 марта, по просьбе Украины.

Основное внимание во время выступления было уделено недавним массированным авиаударам России и необходимости усиления противовоздушной обороны Украины.

"Общая взрывная мощность комбинированных авиаударов по Украине с начала года превышает девять килотонн. Лишь 3% этих российских ракет, беспилотников и управляемых бомб поразили военные цели, в то время как 97% поражали гражданскую инфраструктуру", – отметил Рустем Умеров.

Глава ведомства во время выступления также предоставил детальный обзор неотложных потребностей противовоздушной обороны Украины.

"Поддержка партнеров очень важна в этом вопросе. Тысячи невинных жизней будут спасены. Чем больше российских ракет будут сбиты в украинском небе, тем меньшую угрозу они будут представлять для граничащих с нашей страной государств-членов НАТО, граничащих с нашей страной", – резюмировал министр.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине в течение суток произошло 48 боевых столкновений по всем фронтовым направлениям. Наиболее "горячим" является Бахмутское направление, там враг усилил свое наступление.

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