Уничтожен не только склад БК: появились новые детали мощной ''бавовны'' в Мариуполе. Фото и видео

Активисты сопротивления в Мариуполе подтвердили уничтожение вражеского БК в результате "хлопка", посетившего оккупированный город накануне. Однако, кроме того, в металлолом превращено еще и несколько единиц техники россиян и ликвидирован личный состав.

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В частности, уничтожены вражеские 2 БМП, 1 танк, 1 САУ, сообщил в Telegram советник украинского мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Также, по его словам, 50 оккупантов "выбыли из строя" в состоянии "200" или тяжелого "300" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Чиновник добавил, что из-за сложности и охраны территории попадания сбор данных о реалиях "хлопка" продолжается.

"Группа "Й" Мариупольского Сопротивления подтверждает минус состав БК по яркому пожару в районе Новоселовка Центрального района и саундтреку детонации снарядов", – также подчеркнул Андрющенко.

Напомним: 24 февраля в оккупированном Мариуполе раздался очередной взрыв. Чуть позже звуки детонации подтвердились – ВСУ поразили состав БК российских захватчиков.

Полковник в отставке, военный эксперт Роман Свитан объяснил мощную "бавовну" в оккупированном Мариуполе, которая происходит уже несколько дней подряд. Причиной взрывов в городе, считает он, может быть применение силами обороны Украины новых, более дальнобойных боеприпасов для РСЗО HIMARS.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– после "бавовны", догнавшей оккупантов во временно захваченном Мариуполе в ночь на 23 февраля, российские военные начали перетаскивать по городу боеприпасы в другие места и искать новые тайники для личного состава. Однако вряд ли им удастся остаться незамеченными, предсказал Андрющенко;

– главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что в 2023 году Мариуполь будет освобожден. Он пообещал маленькому мальчику, который пришел к нему на встречу, что этот город снова станет украинским совсем скоро.

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