Уничтожение крейсера ''Москва'', освобождение Змеиного и не только: в Минобороны назвали 10 основных побед Украины за год войны

За год полномасштабной войны с Россией Украина одержала немало впечатляющих побед. Они касаются как успешной обороны и освобождения ряда украинских регионов, так и нанесения эпических поражений России на поле боя.

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В канун годовщины начала полномасштабного вторжения РФ в Минобороны Украины вспомнили крупнейшие достижения украинского войска в противостоянии с агрессором. Список, вызывающий гордость, появился в Telegram-канале оборонного ведомства.

Наибольшие победы Украины в течение первого года полномасштабной войны озвучила замминистра обороны Анна Маляр, которая приняла участие в брифинге представителей Сил обороны и безопасности Украины 23 февраля.

Первой победой в МОУ считают успешную оборону Киева, Чернигова, Сум и Харькова в течение февраля-апреля 2022 года. Несмотря на все усилия российских оккупационных войск, они так и не смогли захватить столицу и эти три облцентра.

Вторая победа – освобождение от российской оккупации Киевщины, Черниговщины и Сумщины. Украинские воины выгнали захватчиков из этих областей в марте и апреле прошлого года.

Третьей победой в МОУ считают отчаянное и массовое сопротивление российским оккупантам, которое, несмотря на угрозы для собственной жизни, оказывали и продолжают оказывать украинцы на временно оккупированных врагом территориях.

Эпохальное поражение Россия, позиционирующая себя как морское государство, потерпела от Украины, у которой практически нет флота, когда был уничтожен флагман ЧФ РФ – крейсер "Москва" в апреле. Это – несомненная четвертая победа.

Пятой победой украинских войск стало освобождение острова Змеиный в Черном море в июне 2022 года. Он был оккупирован россиянами с самого начала полномасштабного вторжения, оттуда они угрожали, в частности, Одессе. Однако мощное давление украинского войска и бешеные потери, которые несли захватчики на этом небольшом клочке земли в море, заставило агрессора объявить о "шаге доброй воли" - и бежать из Змеиного.

Далее украинские воины успешно уничтожали систему логистики российских оккупационных войск на юге и востоке Украины в июне и августе 2022 года – и эффективность защитников нашего государства в этом стала шестой победой первого года полномасштабной войны.

Освобождение Харьковщины в сентябре-октябре, когда российские захватчики в панике бежали из этого региона, неся безумные потери в людях и технике – однозначная седьмая победа.

Восьмой победой украинского войска стало освобождение правобережной части Херсонщины в сентябре-октябре 2022 года, а также освобождение самого города Херсон.

Девятую победу Украине принесли силы противовоздушной обороны, которые с октября 2022 года и по сей день успешно отражают ракетные атаки врага, демонстрируя высокую эффективность отработок по воздушным целям.

Десятая же победа творится прямо сейчас, когда украинские воины ценой чрезвычайных усилий сдерживают российское наступление на востоке нашей страны, где враг особенно активизировался с декабря прошлого года - и не унимается до сих пор.

"Сдерживание продолжается и по сей день. Страна помнит о большой цене, которую украинский народ платит за свободу. Мы благодарим всех, кто сейчас держит строй и продолжает защищать нашу Родину. Спасибо всем храбрым украинцам, которые держат свой фронт", — отметила Маляр.

Напомним, ранее главные победы и поражения Украины за время войны назвал глава Главного управления разведки МОУ Кирилл Буданов.

Победами он считает деоккупацию Киевщины, Харьковщины и освобождение Херсона.

К главным же поражениям Украины в войне с Россией глава разведки относит временное поражение в районе Северодонецка, прорыв врагом линии в районе Волновахи в первый период войны, а также тот факт, что Украина вообще допустила, что Россия смогла оккупировать Крым и часть украинского Донбасса. Однако сейчас предыдущие поражения и ошибки исправляются.