Уничтожено минимум 5 оккупантов: пограничники разгромили врага на Курском направлении. Видео
Украинские защитники не прекращают уничтожать живую силу противника вдоль всей линии фронта. На этот раз отличились бойцы пограничной службы, которые уменьшили количество российских захватчиков на Курском направлении.
Видео опубликовали в Telegram-канале Государственной пограничной службы. По врагу и его укрытию отработали наши беспилотники.
"Пограничники "Стального кордона" разгромили вражеские позиции на Курском направлении. В результате уничтожено не менее 5 оккупантов, еще 2 – ранены", – указано в сообщении.
Благодаря острому зрению защитников, сбросы с беспилотников попадали прямо в окопы, блиндажи и укрытия, не оставляя никаких шансов на спасение для военных РФ.
Напомним, украинские военные отличились очередным уничтожением важной для россиян военной техники. С помощью сбросов с БПЛА они сожгли инженерную машину разграждения 3-й модификации ИМР-3М.
Как сообщал OBOZ.UA, украинские военные продолжают уничтожать логистику российских захватчиков глубоко в их тылу. В частности, на оккупированной части территории Херсонской области под прицел беспилотников наших воинов попали грузовик и легкая автомобильная техника врага.
Вражеский транспорт и технику поразили воины 426-го отдельного батальона беспилотных систем 30-го КМП.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!