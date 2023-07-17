Уничтожены 25 единиц техники и вражеские склады: Тарнавский рассказал об успехах ВСУ на Таврическом направлении

Силы обороны Украины на Таврическом направлении продвигаются вперед и уничтожают российских оккупантов. В понедельник, 17 июля, потери врага убитыми и ранеными составили почти две роты.

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Об этом на своем канале в Telegram сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский. Также, как отметил бригадный генерал, украинские воины "отминусовуют" технику и склады с оружием армии РФ (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"На Таврическом направлении идет работа. Силы обороны системно уничтожают россиян. Несмотря на заминированность территорий, работу врага с воздуха наши воины продвигаются вперед", – написал он.

В течение суток враг 16 раз атаковал наши позиции и совершил 650 обстрелов. Артиллерийские подразделения Сил обороны таврического направления выполнили 1412 огневых задач.

Силы обороны нашей страны за день уничтожили 25 единиц военной техники оккупационной армии России и три склада с боеприпасами.

Среди потерь врага:

– три танка;

– ББМ;

– три единицы БМ-21 "Град";

- БПЛА "Орлан-10";

– два ЗРК "Стрела-10";

– две гаубицы 2А65 "Мста-Б";

– две самоходные артиллерийские установки 2С3 "Акация";

– пушка "Гиацинт-Б";

– пушка "Гиацинт-С";

– пушка Д-30, ЗРПК "Тунгуска";

– автомобильная техника.

Как сообщал OBOZREVATEL, войска РФ активно опрокидывают дополнительные силы и средства на Бахмутское направление и перешли в наступление на Купянском направлении, поставив целью разбить украинские войска в районе Купянска.

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