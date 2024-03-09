Уничтожены 53 артсистемы и 25 ББМ: Генштаб отчитался о свежих потерях РФ

Накануне, 8 марта, потери России в живой силе составили 850 захватчиков. Также уничтожены более 50 артсистем и четверть сотни боевых бронированных машин.

Обновленные данные по потерям врага опубликовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины. В общей сложности накануне захватчики потеряли 226 единиц военной техники и вооружений.

За прошедшие сутки благодаря усилиям украинских воинов с фронта выбыли около 850 российских захватчиков. В общей сложности за время полномасштабного вторжения Россия потеряла уже около 423 160 своих солдат.

Также 8 марта вдоль линии фронта шла мощная "демилитаризация" оккупационного войска. За сутки защитники уничтожили шесть вражеских танков (всего их ликвидировано уже 6 712), 25 ББМ (в общей сложности 12 823) и 53 артиллерийские системы (всего 10 428).

Недосчитались оккупанты также одной РСЗО (1012) и трех средств ПВО (707).

Неизменным пока остается количество уничтоженных российских самолетов (347) и вертолетов (325).

Вражеских же беспилотников оперативно-тактического уровня украинские воины накануне приземлили аж 43 (доведя общее количество потерянных врагом дронов этого уровня до 8041).

Без изменений – данные об уничтоженных вражеских крылатых ракетах (1919), кораблях /катерах (26), подводных лодках (одна). А вот автомобильной техники у захватчиков за сутки стало меньше на 85 единиц (в общей сложности враг потерял уже 13683 автомобилей и автоцистерн) и спецтехники – на десять единиц (общие потери сейчас – 1666).

Напомним, ранее командующий ОСУВ "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский рассказал о ситуации на Запорожском направлении. Он отметил, что оккупанты там в последнее время используют транспортные средства гражданского назначения для проведения штурмовых операций – гольф-кары, квадроциклы, баги и прочее. Это происходит из-за нехватки бронетехники для "пушечного мяса".

Побочным последствием применения техники, не дающей захватчикам никакой защиты, стал рост потерь оккупантов в живой силе.