Уничтожены 9 единиц техники и 6 укреплений врага: пограничники показали ночной рейд на Харьковщине

Силы обороны Украины продолжают активно применять ударные дроны против российских оккупантов на поле боя. Так, с помощью БПЛА "Баба Яга" был нанесен сокрушительный удар по технике врага и позициям врага на Харьковщине.

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Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины. Пилоты дронов-бомбардировщиков ночью атаковали подразделения армии РФ, уничтожив 9 единиц военной техники и 6 укреплений.

"Ночной рейд "Бабы Яги": уничтожены 9 единиц вражеской техники и 6 укреплений противника. Харьковщина", – говорится в сообщении.

По данным Генерального штаба ВСУ, российские оккупанты продолжают совершать штурмовые действия на Харьковском направлении. Только за минувшие сутки Силы обороны остановили четыре атаки противника в районах Волчанска и в сторону Каменки.

Напомним, что дрон-бомбардировщик, или просто бомбер, – это беспилотный летательный аппарат, который используется для сброса боеприпасов на вражеские цели. Обычно это мультикоптер, который может зависать над объектом или пикировать для максимально точного поражения. Следовательно, характерной особенностью таких БПЛА является высокая точность – от одного до нескольких метров.

Украинские тяжелые дроны-бомберы эффективно применяются против российских войск, особенно во время ночных атак. Из-за сложности их уничтожения оккупанты прозвали их "Баба Яга", поскольку эти беспилотники вызывают у них страх. Помимо бомбардировок и минирования такие дроны также используются для логистических и гуманитарных задач.

БПЛА "Баба Яга" неоднократно доказывали свою эффективность, успешно уничтожая технику и укрепление противника. Благодаря этим дронам украинские военные могут наносить точечные удары без риска для личного состава.

Как сообщал OBOZ.UA, в Серебрянском лесу бойцами пограничной комендатуры разведывательно-ударных беспилотных авиационных комплексов "Феникс" бригады "Месть" была сожжена вражеская техника. В частности, украинские защитники уничтожили многоцелевой легкий гусеничный бронированный тягач (так называемый МТ-ЛБ) и четыре бронемашины россиян.

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