Уничтожено больше сотни дронов: всплыли данные о последствиях атаки на военный полигон в Ейске

В результате удара по российскому военному аэродрому в городе Ейск в Краснодарском крае оккупанты потеряли 110 дронов разной модификации. Речь идет об ударных дронах-камикадзе и разведывательных БПЛА, которые враг применяет в Украине.

Видео дня

В частности, после удара по аэродрому россияне не досчитались 20 единиц Shahed-136. Об этом сообщает Telegram-канал "Досье Шпиона".

Удар по военному полигону 726-го учебного центра ПВО (в/ч 33859, Ейск) в Краснодарском крае был нанесен в ночь на 21 июня. Операцию провели Военно-морские силы Вооруженных сил Украины вместе со Службой безопасности. На этом объекте российские оккупанты занимались обучением и подготовкой военнослужащих для использования БПЛА различных видов.

Украинские войска осуществили атаку с применением двух крылатых ракет неустановленного типа. По предварительным данным, речь идет о ракетах "Нептун".

В результате удара было уничтожено 20 единиц дронов-камикадзе Shahed-136 и 50 единиц ударных БПЛА "Ланцет". Кроме того, путинские террористы потеряли 40 единиц разведывательных беспилотников ZALA.

Также сообщается о гибели инструкторов и технического персонала из Елабуги. Речь идет о сотрудниках завода, который занимается производством и обслуживанием аналога иранского Shahed-136 – "Герань-2". Фамилии ликвидированных – Гуня, Садреев и Кажанов.

Напомним, в ночь на 21 июня Военно-морские силы Вооруженных сил Украины вместе со Службой безопасности ударили по месту, где собирали ударные БПЛА. Утром 23 июня в ВМС заявили о подтверждении уничтожения склада "Шахедов" и сопутствующей инфраструктуры.

Ранее страна-террорист Россия пожаловалась, что украинские военнослужащие впервые применили реактивные системы залпового огня HIMARS для атаки по Курской области. Под ударом оказалось здание ФСБ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!