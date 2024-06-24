В России пожаловались, что ВСУ впервые применили HIMARS для атаки на Курскую область: поражено здание ФСБ

Страна-террорист Россия пожаловалась, что украинские военнослужащие впервые применили реактивные системы залпового огня HIMARS для атаки по Курской области. Под ударом оказалось здание ФСБ.

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В результате обстрела есть пострадавшие оккупанты. Об этом пишут российские Telegram-каналы.

По предварительным данным, удар с применением HIMARS был нанесен 22 июня. В РФ утверждают, что ВСУ выпустили две ракеты по поселку Мирный в Суджанском районе и по селу Долгие Бумы в Беловском районе.

При этом россияне утверждают, что обе ракеты якобы были сбиты. В то же время есть информация, что осколками частично разрушило здание пограничного управления ФСБ в Судже. Также известно, что один сотрудник ведомства получил ранения. Кроме этого, повреждены два автомобиля.

Стоит отметить, что губернатор Курской области Алексей Смирнов 22 июня заявил, что в регионе "успешно работала ПВО". Также чиновник выдал, что последствия атаки уже якобы были устранены.

Однако местные жители после заявления чиновника предоставили другую информацию. Россияне пожаловались, что после взрывов у них пропало электричество.

Напомним, в ночь на 21 июня в селе Воронцовка под Ейском слышали взрывы с последующей детонацией. По данным источников, там был поражен полигон 167-го учебного центра.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 23 июня временно оккупированный Крым атаковали десятки дронов. Между селами Уютное и Молочное вблизи Евпатории произошло попадание в воинскую часть оккупантов.

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