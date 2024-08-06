Уничтожены сотни оккупантов и десятки единиц бронетехники: спецназовцы СБУ показали успехи за неделю. Видео

Спецназовцы СБУ продолжают ликвидировать российских оккупантов и уничтожать вражескую технику. Только за последнюю неделю бойцы "задвохсотили" сотни россиян и сожгли очередную порцию их "железа".

Видео дня

Об этом во вторник, 6 августа, сообщила спецслужба СБУ. Ведомство также показало эффектное видео уничтожение спецназовцами техники врага.

"Спецназначенцы Службы безопасности продолжают "кормить" врага взрывными подарками", – говорится в комментарии к видео.

Так, за последнюю неделю бойцы СБУ ликвидировали 345 оккупантов и обезвредили 21 танк, 36 артсистем и немало другой военной техники.

Всего за это время украинские спецназовцы уничтожили:

21 танк;

34 ББМ;

36 артиллерийских систем и РСЗО;

316 единиц автотранспорта;

24 БпЛА и 43 антенны связи

158 враждебных позиций и укреплений;

4 склада с боеприпасами и 3 склада с горюче-смазочными материалами.

Напомним, ранее в ГУР показали охоту на оккупантов с помощью дронов. В результате точных ударов сгорела техника врага и не только.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские защитники с начала полномасштабной войны уничтожили около 584 090 военнослужащих армии РФ. В частности 1180 из этих оккупантов стали "грузом 200/300" за прошедшие сутки. Также Силы обороны нанесли агрессору огромные потери в вооружении и военной технике, накануне уничтожив 201 единицу.

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