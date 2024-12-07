Уничтожены СТО, повреждены дома и магазины: появились новые кадры последствий атаки РФ на Запорожье. Видео

В результате удара войск РФ по Запорожью в пятницу, 6 декабря, была уничтожена станция технического обслуживания. Взрывная волна и обломки повредили более десяти многоквартирных и частных домов, общежитие и несколько магазинов.

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Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров 7 декабря. Он также показал видео, снятое на месте прилета, где продолжается ликвидация последствий атаки.

"В результате пятничного вражеского удара уничтожено СТО. Взрывной волной и обломками повреждены 5 многоэтажек, 8 частных домов, общежитие и магазины", – рассказал Федоров.

Он добавил, что на местах прилетов работают все службы: ликвидация последствий продолжается.

По словам Федорова, к 11:30 7 декабря в больницах оставались 12 раненых накануне запорожцев.

"Четыре мужчины в тяжелом состоянии. У одного из них травматическая ампутация конечности. Под наблюдением врачей у троих детей – 11-летний мальчик с ранениями мягких тканей, 4-летняя девочка с ранением лица, четырехмесячная девочка с забоем живота. Их состояние беспокойства у медиков не вызывает", – добавил глава ЗОВА.

Общее количество раненых к этому времени возросло до 26 человек.

Напомним, накануне Россия атаковала Запорожье. Известно о 10 погибших (восемь из них находились в автомобилях) и более 20 раненых, среди которых маленькая девочка и 23-летний парень.

В Запорожье и области в субботу, 7 декабря, объявлен траур по убитым Россией в облцентре украинцам.