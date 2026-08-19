Уничтожены вышки связи: агенты "Атеш" ослабили управление оккупантов на Курском направлении. Видео

Движение сопротивления продолжает наносить урон российским оккупантам в тылу. Недавно партизаны уничтожили три вышки связи в Курской области.

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Вражеская инфраструктура была повреждена в районах населенных пунктов Дарьино, Малая Локня и Свердликово. Об этом сообщило военное движение украинцев и крымских татар "Атеш".

Подробности операции

По информации партизан, эти объекты поддерживали закрытые каналы передачи информации и связывали командные пункты оккупационных подразделений, действующих на данном участке. Потеря сразу нескольких элементов сети привела к сбоям в обмене оперативной обстановкой и передаче приказов.

Наиболее ощутимо это отразилось на взаимодействии между 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригадой и 1443-м мотострелковым полком. После вывода из строя вышек связи согласование действий, передача информации и реагирование на изменения обстановки были затруднены.

Главные истории дня

После партизанской операции оккупационное командование вынуждено искать временные способы восстановить управление, однако разрыв коммуникаций снижает темп действий и лишает подразделения возможности действовать согласованно.

Напомним, в результате атаки на Россию были повреждены ключевые объекты предприятия, связанные с производством твердотопливных ракетных двигателей. Удар по комбинату "Каменский" в Ростовской области РФ произошел в ночь на 16 августа 2026 года, после чего было зафиксировано поражение шести объектов на территории завода.

Как сообщал OBOZ.UA, по информации Генштаба, Силы обороны в ночь на 16 августа вновь нанесли ряд результативных ударов по вражеским целям на временно оккупированных территориях Украины.

Кроме того, 16 августа Московская область подверглась атаке дронов. В результате попаданий в регионе вспыхнули пожары на двух крупных логистических объектах.

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