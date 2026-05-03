Уничтожили оккупантов, их склад и технику: пограничники показали успешные операции на 2 направлениях. Видео

Украинские военные продолжают методично уничтожать врага и его технику на разных участках фронта. В частности, и на территории противника.

На этот раз пограничники показали, как провели успешные операции на двух направлениях. Эффектное видео опубликовали в ГПСУ.

"Пограничники-операторы БПЛА бригады "Стальной кордон"уничтожили 6 оккупантов, квадроцикл, 3 укрытия, РЭБ, склад и миномет врага на Курском и Северо-Слобожанском направлениях", – говорится в подписи к видео.

Ранее также сообщалось, что воины Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины продолжают выбивать российскую систему противовоздушной обороны на временно оккупированных территориях Украины. На захваченных врагом частях Донецкой, Луганской и Запорожской областей они поразили два российских зенитных ракетных комплекса (ЗРК), столько же радиолокационных станций (РЛС), а также шесть систем воздушного контроля (СКПП).

Напомним, что в апреле 2026 года российские оккупанты понесли самые тяжелые с начала года потери в категории личного состава. Кроме того, было установлено два абсолютных рекорда за весь период полномасштабного вторжения в Украину в категории автомобильного транспорта и ствольной артиллерии. И одной из причин этого стало абсолютно провальное начало весенней наступательной кампании РОВ.

Как рассказывал OBOZ.UA, украинские удары отбросили нефтеперерабатывающую отрасль России в развитии до декабря 2009 года.

