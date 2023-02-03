Уничтожили вражеский танк и взяли пленных: защитники Украины устроили удачную засаду на оккупантов под Угледаром. Видео

Защитники Украины устроили засаду в тылу врага в районе Угледара. В результате была уничтожена боевая техника противника и взяты в плен два оккупанта.

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Об этом 3 февраля сообщила пресс-служба Сил специальных операций Вооруженных сил Украины. Как отмечается, воины ССО провели операцию совместно с бойцами 72-й отдельной механизированной бригады (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Засаду устроили на пути выдвижения вражеского танкового подразделения элитной 155-й бригады морской пехоты, базирующейся во Владивостоке (известна массовыми потерями в Украине, ее представители занимались мародерством в Буче и Ирпене).

В результате защитники уничтожили модернизированный танк Т-80, еще до того, как он вышел на огневую позицию. Во время боя два члена экипажа танка попали в плен – морские пехотинцы, служащие в армии РФ по контракту.

Воины Сил спецопераций оказали пленным квалифицированную медпомощь и эвакуировали за линию боевого столкновения.

"Я думаю, что Украина на своей территории, она выиграет эту войну. Я совершил глупость", – сказал пленный оккупант и заявил, что больше никогда не будет воевать.

Операция прошла без потерь с украинской стороны и сорвала попытки противника штурмовать ВСУ на Угледарском направлении, сообщили в ССО.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в плен ВСУ сдались 10 оккупантов из той же 155-й бригады. Это подразделение Тихоокеанского флота РФ уже дважды было разгромлено в Украине – в боях на Киевщине и на Донбассе.

Так, в ноябре 2022 года стало известно о сотнях погибших в 155-й бригаде под Павловкой на Донетчине. Также было уничтожено около 50% ее техники. В связи с масштабными потерями следком РФ направил в оккупированный Донецк комиссию для проверки.

Кроме того, сами морпехи элитной бригады обратились за помощью к президенту РФ Владимиру Путину и заявили, что не доверяют командованию.

По данным расследования "Слідство.Інфо", каждый третий оккупант 155-й бригады воевал в Сирии.