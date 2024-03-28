Уровень опасности очень высок: РФ вывела в море подводный ракетоноситель

В четверг, 28 марта, страна-агрессор вывела в море подводный ракетоноситель. Его снаряжение может составлять до 4 крылатых ракет типа "Калибр".

Об этом сообщают Силы обороны юга. Отмечается, что это произошло после недельной паузы.

"Враг вывел в Черное море подводный ракетоноситель. Уровень ракетной опасности очень высок Будьте внимательны к сигналам воздушных тревог. Оперативно переходите в укрытие, не пренебрегайте собственной безопасностью!" – подчеркнули военные.

Напомним, Россия не выводила свои военные корабли с 23 марта в Черное и Азовское моря. В Средиземном море было зафиксировано два судна вражеского флота.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 5 марта у берегов оккупированного Крыма бойцы ГУР обезвредили патрульный корабль "Сергей Котов" Черноморского флота РФ. По вражескому судну отработали морские дроны Magura V5, уничтожив бортовой вертолет Ка-29 и артустановку АК-176.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!