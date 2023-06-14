Уровень воды снижается, работают саперы: итоги восьмого дня ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС

По состоянию на 13 июня, восьмой день после подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС в Херсонской области, уровень воды в продолжает снижаться. Всего эвакуировано 2779 человек, только за последний день удалось спасти 22 человека. Еще 3100 домов остаются подтопленными.

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Об этом сообщил глава Министерства внутренних дел Украины Игорь Клименко. По его словам, принято решение продлить комендантский час в районе Корабел в Херсоне – люди смогут выйти на улицу только с 12 до 15 часов дня. Все остальное время там будут работать соответствующие службы, в частности, саперы (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Что касается мероприятий, которые мы проводим, они привязаны к схождению воды. Мы имеем в сутки уменьшение уровня воды в микрорайоне Корабел примерно на полметра. Это положительный результат для жилого сектора", – сообщил Клименко.

По его словам, на эту территорию первыми входят саперы и взрывотехники. Затем – полицейские и работники ЖКХ. И только после этого в затопленных районах уже смогут работать энергетики и работники газовой отрасли. А еще позже – специалисты, которые отвечающие за санитарное и эпидемиологическое состояние.

Клименко рассказал, что уже были зафиксированы три случая, когда люди захотели зайти в чужое пустое жилище. Это случилось в микрорайоне Остров в Херсоне. Больше подобных случаев не зафиксировано.

Министр подчеркнул, что люди снабжены водой и продуктами питания. В районе военного преступления РФ работает 66 помп, которые откачивают воду.

В то же время, глава Херсонской ОВА Александр Прокудин заявил, что ситуация в области под четким контролем властей и самих жителей.

"Вода сходит. В некоторых населенных пунктах начинаются работы. Наши невероятные люди сами выкачиваются, чистят, чинят все. Переживают, что нужно сажать", – сказал чиновник.

Он подчеркнул, что по поручению главы государства, пострадавшим будет компенсирован весь ущерб. Людям построят новые дома. Электричество уже получили 180 херсонцев. Работники газовой службы подсоединили сети к 840 домам.

"Около 100 взрывотехников работает над разминированием региона. За один день они прошли полгектара территории и мин там не нашли. Вспышки инфекционных заболеваний в регионе нет", – заявил Прокудин, поблагодарив волонтеров, которые помогают пострадавшим от большой воды.

Как сообщал OBOZREVATEL, американская разведка располагает данными, что за подрывом дамбы Каховской ГЭС стоит страна-агрессор Россия. Главным мотивом такого шага оккупантов, вероятно, было сдержать контрнаступление Вооруженных сил Украины.

Из-за подрыва российскими оккупантами Каховской гидроэлектростанции Кинбурнская коса, расположенная на побережье Николаевской области, может временно стать островом. Такая ситуация, как ожидается, усложнит логистику путинской армии.

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