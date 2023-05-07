Уроженец Украины, воевавший за 'ДНР': что известно о подозреваемом в покушении на Прилепина

В российском Следкоме показали видео с "допросом" подозреваемого в подрыве автомобиля российского пропагандиста и боевика ОРДЛО Захара Прилепина. По версии РФ, им оказался уроженец Донбасса Александр Пермяков, воевавший против Украины в рядах так называемой "ДНР".

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Пермяков рос в интернате, в 15 лет попал за решетку из-за участия в разбойном нападении, в последнее время жил на территории РФ. Подробности о задержанном боевике рассказали пропагандисты издания "Московский комсомолец" и Telegram-канал ВЧК-ОГПУ, которые пообщались с сестрой Пермякова.

По версии российского Следкома одним из задержанных по подозрению в покушении на Прилепина оказался "гражданин Украины" Александр Пермяков. Там выдали фрагмент видео с его допросом и заявили, что он признался, что был завербован "одной из украинских спецслужб" и признал свою причастность к закладке взрывчатки для ликвидации пропагандиста.

Однако выяснилось, что так называемый "агент украинских спецслужб" с 2014 года воевал против Украины в рядах незаконных вооруженных формирований "ДНР" так же, как и его так называемая "жертва" Прилепин.

Сразу несколько российских ресурсов пообщались с сестрой Пермяковой, Ириной, которая рассказала немного больше о брате.

Так, Александр Пермяков родился в Дружковке Донецкой области. Отца в семье не было, поэтому Александр с Ириной воспитывались в интернате. Вырос парень, мягко говоря, не очень благополучным: уже в 15 лет он предстал перед судом по обвинению в участии в вооруженном нападении, совершенном группой лиц. Тогда Пермякова приговорили к 4 годам колонии.

Отбыв наказание в исправительном заведении под Бахмутом, Пермяков вернулся в Дружковку. Работал разнорабочим. Когда же Россия в 2014 году начала войну на Донбассе, его сестра Ирина переехала жить в Санкт-Петербург, а он сам отправился в "ополченцы" так называемой "ДНР".

Как пишут российские СМИ, чуть не получил Пермяков проблемы и с российскими правоохранительными органами в 2015 году.

"28 февраля Александр пытался пешком перейти границу с Россией в районе села Куйбышево, но на Таганрогской таможне в рюкзаке у него был обнаружен нож от АКМа, которые на "гражданку" валом пытаются привезти бойцы с горячих точек. Уголовное дело не возбуждалось, поскольку ополченец развернулся назад", – пишут пропагандисты из "МК".

До 2022 года Пермяков, который во время "допроса" заявлял следователям Следкома РФ, что был "завербован" украинскими спецслужбами еще в 2018-м, жил в Дружковке, где работал на стройке. В марте 2022-го на несколько месяцев выехал в Хмельницкую область, как переселенец, а уже в августе перебрался на территорию РФ.

Навестив сестру, Пермяков поселился в Москве, где жил и работал до февраля 2022 года.

Сестра "подозреваемого" заявила, что 19 февраля он приезжал в Санкт-Петербург на день рождения матери. Тогда и сообщил, что планирует переехать в Нижний Новгород, потому что "в Москве с работой не вышло". С нового места звонил по телефону родственникам, интересовался здоровьем матери. Далее же – исчез на 8 дней. Родные увидели Пермякова уже в видео Следкома.

"8 дней он не выходил на связь, а затем СКР опубликовал видео его допроса, где в нескольких склейках (грубый монтаж) обвиняемый признается во всех грехах сугубо протокольными фразами", – отмечает ВЧК-ОГПУ, добавляя, что сестра Пермякова все это время не знала, где ее брат и что с ним.

К слову, накануне в российских силовых структурах также сообщалось о задержании еще одного подозреваемого в причастности к покушению на Прилепина. Он "неожиданно" также оказался уроженцем Украины, однако уже не Донбасса, а Харьковщины.

"Его зовут Сергей А. и 5 мая он снял квартиру на 1 день. Заехал в квартиру он один, а выселялся уже с девушкой. Владелице жилья Сергей показался странным, у него были татуировки по всему телу, а местом рождения был указан город Изюм. Харьковской области. Кроме того, телефон мужчины всегда был выключен", – писал один из пропагандистских пабликов РФ.

Напомним, накануне, 6 мая, стало известно, что в России взорвался автомобиль с Прилепиным. При взрыве погиб его 27-летний водитель-охранник Александр Шубин из Луганска, воевавший в возглавляемом Прилепиным террористическом подразделении в ОРДЛО.

Сам пропагандист получил тяжелые ранения. Сначала сообщалось, что ему поломало ноги, также были сообщения, что одну из конечностей оторвало. Пропагандиста прооперировали и ввели в искусственную кому.

Как сообщал один из пропагандистских российских телеканалов накануне вечером, "у Захара Прилепина тяжелая комбинированная травма, минно-взрывное ранение, контузия обоих легких, многочисленные переломы и ушибы".

На следующий же день в РФ заявили, что менее чем через сутки после взрыва Прилепина вывели из медикаментозного сна, после этого он, мол, чувствует себя "хорошо и бодро".

В России подрыв автомобиля Прилепина назвали "терактом", а впоследствии заявили о задержании подозреваемых в ходе реализации плана "Перехват".

В Офисе президента Украины намекнули, что за подрывом автомобиля Прилепина может стоять Кремль.

Захар Прилепин – российский пропагандист, писатель, политик, член политсовета партии "Справедливая Россия". С 2014 года Прилепин посещал оккупированные Россией территории Донбасса. Там у него был ряд "должностей", в частности, в 2015-м он стал "советником" ликвидированного главаря "ДНР" Александра Захарченко, а в 2016-2018 – "заместителем командира батальона спецназначения по работе с личным составом армии "ДНР".

Сам Прилепин называл себя командиром подразделения, которое "убило очень много людей" и "было самым эффективным" в войне против Украины. Пропагандист-наемник кичился произволом, который совершал он и его приспешники на оккупированных территориях Украины и обещал, что рано или поздно их "заслуги" будут известны и подкреплены документально.

В январе 2023 года Прилепин подписал контракт с Росгвардией и уехал воевать против Украины. Именно тогда партизаны движения "Атеш" объявили на него охоту, а после подрыва намекнули на свою причастность к "неприятности", постигшей преступника.

Прилепин внесен в список людей, угрожающих нацбезопасности Украины.